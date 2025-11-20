В Астане вводят ограничения из-за ухудшения эпидситуации

Здравоохранение
171

Главный санитарный врач Астаны Айгуль Шагалтаева подписала постановление о введении усиленных санитарно-противоэпидемических мер в столице в связи с резким ростом случаев ОРВИ и гриппа, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Текст постановления опубликован на сайте акимата Астаны.

Согласно документу, за 45-ю неделю в столице зарегистрировано 23 002 случая ОРВИ. По сравнению с 44-й неделей заболеваемость выросла в 1,5 раза. Среди детей до 14 лет зарегистрировано 14 018 случаев - это 60 % от общего числа заболевших. Заболеваемость среди школьников составила 25 % (5 752 случая) и по сравнению с предыдущей неделей увеличилась в 1,1 раза. Наибольшее число заболевших приходится на 1–4 классы (30 % и выше).

Исследовано 285 образцов, отобранных у пациентов с ОРВИ и гриппом. Положительными оказались 116 проб - преимущественно вирус гриппа A(H3N2), также выявлено 6 случаев COVID-19. Среди детей до 14 лет грипп A(H3N2) обнаружен в 26 случаях (22 %).

Поручения главного санврача:

- обеспечить условия для обслуживания вызовов на дому (дополнительный автотранспорт, ГСМ, организация посменной работы регистратуры);

- соблюдать масочный режим среди медперсонала и пациентов;

- в приоритетном порядке обслуживать вызовы к беременным и детям до года с признаками ОРВИ, гриппа и их осложнений (включая пневмонию), обеспечив ежедневный патронаж и своевременную госпитализацию;

- продлить работу медорганизаций с 08:00 до 20:00, а в выходные и праздничные дни — с 08:00 до 18:00;

- организовать онлайн-консультации для пациентов с симптомами ОРВИ;

- медорганизациям, включая больницы и родильные дома, при необходимости перепрофилировать койки соматических отделений под инфекционные, приостановить посещения пациентов родственниками, а также обеспечить запас препаратов для лечения ОРВИ, гриппа и осложнений;

- школам при необходимости перейти на дистанционное обучение;

- переводить классы на дистанционный формат при регистрации 30 % и более заболевших ОРВИ в классе - на период с 20 ноября по 5 декабря;

- при заболеваемости 20–30 % в классе в течение одного инкубационного периода отменять кабинетную систему обучения;

- организовывать фильтры перед каждой сменой для недопущения к занятиям школьников, воспитанников детсадов и педагогов с признаками ОРЗ;

- ограничить проведение массовых культурных, праздничных и спортивных мероприятий.

#Астана #постановление #ограничения #эпидситуация

Популярное

Все
Запущен завод по переработке мяса птицы
Призеры Кубка мира получили награды
Теплицу для школьников построили в селе
Зеленый фонд нуждается в защите
«Крылатый мир» Андрея Куряшкина
Праздник музыки и детства
Будущее беспилотного транспорта обсудили в Академии гражданской авиации
Обучение без возрастных границ
Обеспечить защиту каждой пострадавшей
В Центре семьи помогают жертвам домашнего насилия
Карагандинцы пересели на новые автобусы
В Акши две недели нет воды
ЕАГИ: 30 лет опыта и развития
Когда интеллект искусственный, а жертвы – реальные
Чемпионы хлебной нивы
Уникальная многогранность и доверительный диалог
Белая гостья северных озер
Утверждена Программа совместных действий по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения
Элеваторы работали сутками напролет
Своевременные и стратегически оправданные решения
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
В работе помогает робот
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка
Алматы и Шымкент связала четырехполосная трасса
Сегодня – День бурильщика
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания
Когда традиции и инновации работают на общее благо
От швейной машинки – к фабрике полного цикла
«Важный политический и практический шаг» – эксперт о госвизите Токаева в Узбекистан
Президент подписал закон об искусственном интеллекте
«Не нужно ехать за рубеж»: уникальные технологии объединил онкоцентр в Астане
Казахстан и Туркменистан объединят усилия в борьбе с преступностью
Касым-Жомарт Токаев подписал закон об изменениях в КоАП
Объявлена победительница национального конкурса «Қазақ Аруы»
Невесты, ангелы и гобелены: что посмотреть на выставке «Вечная любовь» в Астане
Возвращение к истокам
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Все строго по правилам
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа

Читайте также

Алматинские хирурги спасли пациента с разрывом аорты
Передозировка парацетамола может вызвать поражение печени -…
В области Абай более 10 тысяч учащихся переведены на дистан…
Какие вирусы «гуляют» по Казахстану в новом эпидсезоне, рас…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]