Главный санитарный врач Астаны Айгуль Шагалтаева подписала постановление о введении усиленных санитарно-противоэпидемических мер в столице в связи с резким ростом случаев ОРВИ и гриппа, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Текст постановления опубликован на сайте акимата Астаны.

Согласно документу, за 45-ю неделю в столице зарегистрировано 23 002 случая ОРВИ. По сравнению с 44-й неделей заболеваемость выросла в 1,5 раза. Среди детей до 14 лет зарегистрировано 14 018 случаев - это 60 % от общего числа заболевших. Заболеваемость среди школьников составила 25 % (5 752 случая) и по сравнению с предыдущей неделей увеличилась в 1,1 раза. Наибольшее число заболевших приходится на 1–4 классы (30 % и выше).

Исследовано 285 образцов, отобранных у пациентов с ОРВИ и гриппом. Положительными оказались 116 проб - преимущественно вирус гриппа A(H3N2), также выявлено 6 случаев COVID-19. Среди детей до 14 лет грипп A(H3N2) обнаружен в 26 случаях (22 %).

Поручения главного санврача:

- обеспечить условия для обслуживания вызовов на дому (дополнительный автотранспорт, ГСМ, организация посменной работы регистратуры);

- соблюдать масочный режим среди медперсонала и пациентов;

- в приоритетном порядке обслуживать вызовы к беременным и детям до года с признаками ОРВИ, гриппа и их осложнений (включая пневмонию), обеспечив ежедневный патронаж и своевременную госпитализацию;

- продлить работу медорганизаций с 08:00 до 20:00, а в выходные и праздничные дни — с 08:00 до 18:00;

- организовать онлайн-консультации для пациентов с симптомами ОРВИ;

- медорганизациям, включая больницы и родильные дома, при необходимости перепрофилировать койки соматических отделений под инфекционные, приостановить посещения пациентов родственниками, а также обеспечить запас препаратов для лечения ОРВИ, гриппа и осложнений;

- школам при необходимости перейти на дистанционное обучение;

- переводить классы на дистанционный формат при регистрации 30 % и более заболевших ОРВИ в классе - на период с 20 ноября по 5 декабря;

- при заболеваемости 20–30 % в классе в течение одного инкубационного периода отменять кабинетную систему обучения;

- организовывать фильтры перед каждой сменой для недопущения к занятиям школьников, воспитанников детсадов и педагогов с признаками ОРЗ;

- ограничить проведение массовых культурных, праздничных и спортивных мероприятий.