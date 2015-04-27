В атмосфере справедливости, честности и свободы 1256

Хосе Мария ЧИКИЛЬО, депутат 8-го и 9-го созывов Сената Испании от Народной партии:

– В течение двух дней пребывания в казахстанской столице мы встречались с представителями СМИ и партий, увидели избирателей на участках. Что особенно радует – широкое участие молодежи в выборах, что является одним из убедительных признаков развития демократии в стране, говорит об уверенном движении в будущее. Я верю, что в будущем Казахстан принесет миру все ценности демократии.

За это время мы убедились, что Казахстан является очень миролюбивой страной, в которой царят согласие и стабильность. Это всем известно. Ваша страна намерена стать непостоянным членом Совета Безопасности ООН на период с 2017 по 2018 год. Это дает надежду на то, что все конфликты будут решаться мирным путем.

Посетив избирательные участки, я воочию убедился, что повсеместно соб­людались требования выборного законодательства.



Жорди ЧУКЛА, председатель парламентской группы Альянса либералов и демократов в поддержку Европы в ПАСЕ:

– В Казахстане я не впервые, приходилось уже здесь бывать наблюдателем в январе 2012 года на парламентских выборах. В целом за время моей политической карьеры я 39 раз принимал участие в качестве наблюдателя на выборах в различных государствах. И хочу отметить важный момент: в вашей стране соблюдению закона о выборах уделяется огромное внимание.

Нынешние внеочередные президентские выборы проходят, безусловно, на высоком организационном уровне. С раннего утра мы присутствовали на разных избирательных участках, и, пожалуй, первое, что бросилось в глаза, это активность населения с первых минут голосования, в том числе молодежи. На мой взгляд, это как раз является основным показателем уровня развития демократического общества, чувства ответственности граждан, когда каждый понимает, что именно его голос может оказать решающее значение. Я обратил на это внимание, потому что далеко не в каждой стране Западной Европы молодые избиратели так серьезно относятся к выборам. За те два дня, что нахожусь в Астане, я заметил готовность населения сделать выбор дальнейшей судьбы.



Генрих ЦЕРТИК, депутат Бундестага Христианско-демократического союза Германии:

– Я родом из Алматинской области, родился в Узын­агаше. Но больше 25 лет живу в Германии. Поэтому очень обрадовался, когда предоставилась возможность поехать наблюдателем на выборы Президента в Казахстан. Всегда душа болит за Родину, и всегда тянет в эти края. Кроме того, мне близок избирательный процесс, поскольку я не только участвовал в выборах как наблюдатель, но и в качестве кандидата.

Понятно, что после инструктажа я попросился в Алматинскую область, в родные места. Как только мы прибыли в Казахстан, то сразу поехали в направлении Жамбылского района, посмот­реть, как идет подготовка, какое настроение у людей. Мы посетили около 10 выборных участков на стадии подготовки, когда еще только устанавливались кабины для голосования. Было видно, что всю эту работу люди делают мотивированно. Нам было важно, так же как и во время выборов в Германии, походить по улицам и поговорить с населением. Мы беседовали с незнакомыми нам людьми, и все они говорили, что поддерживают выборы.

Люди также говорили о том, что им важна стабильность. Говорили, что хорошо живут и хотят перемен только к лучшему, что возможно при нынешнем курсе страны. Мы также побывали на многих участках во время выборов в Алматы. Только в первой половине дня мы успели посетить 8 участков. Приятно было, что нам предоставили возможность самим выбирать участки для посещения. Это важно, что наблюдатели мог­ли свободно передвигаться. У нас были списки участков, но, честно говоря, мы просто ехали по городу и чаще заходили на те участки, которые определяли по соответствующим вывескам или стоящим группам людей. Мы заходили, беседовали с избирателями, делали снимки. Потом, в Германии, я буду докладывать о ходе выборов коллегам, показывать фото. То, что я видел на участках, – все согласно закону и инструкции. Отклонений не видел нигде.

Еще хочу сказать, что я рад тем переменам в стране, которые произошли со времени моего отъезда. Я помню те времена, когда всем республикам бывшего Союза было очень тяжело. Когда они, так же как и Казахстан, пытались найти свой путь, перестроиться. Сейчас я вижу огромные перемены в лучшую сторону. Меня это радует. Хочу сказать также, что я вхожу в группу по взаимодействию между Казахстаном и Германией. И мы теперь собираемся приехать осенью. Нас, переселенцев из РК, более 800 тысяч человек. И все мы служим мостом дружбы между Германией и Казахстаном.



Олег СОСКОВЕЦ, миссия наблюдателей СНГ:

– В день выборов мы побывали на многих избирательных участках. На мой взгляд, подготовка к выборам проходила, как никогда, с большим пониманием и четкой организацией. Это чувствуется и по настроению, и по активности населения. Посудите сами: на 10 часов утра проголосовало 23 процента избирателей!

Это высокая явка. Ей способствует и атмосфера доброжелательности на всех участках, а мы посетили их множество. В группу наблюдателей миссии СНГ входит министр экономики Саратовской области. Он впервые в Казахстане. И был поражен доброжелательностью и активностью населения.

Самое главное, что выборы состоялись. И основной лейтмотив, который я слышу при общении на избирательных участках и в разговорах с избирателями: все хотят, чтобы в стране сохранились стабильность и перспективы. Это главное, чем руководствуются жители Казахстана в своем выборе.



Денис БОРОДИЧ, депутат Парламента Эстонии:

– Я впервые наблюдаю в Казахстане за выборами. Сегодня успел побывать на нескольких избирательных участках. Честно признаться, с того времени, как мы приступили к выполнению своих наблюдательных функций, было немало моментов, которые меня удивили. Причем удивили в хорошем смысле. Уже в первые часы в воскресный день на избирательных участках наблюдалась высокая явка, и даже создавались очереди. Однако сложностей это не вызывало благодаря оперативной работе сотрудников избирательных комиссий. Возникавшие нюансы в ходе голосования тут же находили свое решение.

Как иностранному наблюдателю мне было интересно узнать мнение жителей Казахстана по поводу выборов, поскольку настроение людей – это основной социальный индикатор. Я ознакомился с предвыборными опросами, спрашивал, на основании каких критериев люди будут делать свой выбор. Пришел к выводу: казахстанцы остро осознают свой гражданский долг, обязательства перед страной и настроены патриотично. Еще что приятно удивило – очень много молодежи, готовой выразить свою гражданскую позицию, а значит, определить дальнейший курс развития страны на следующие годы, а это не может не радовать. Мы в Эстонии считаем Казахстан одним из своих надежных партнеров и надеемся, что страну возглавит человек, которого всецело поддерживает народ.



Олег САВЧЕНКО, депутат Государственной Думы РФ от партии «Единая Россия», координатор депутатской группы Госдумы по связям с Парламентом РК:

– Хорошая погода, праздничное настроение жителей столицы Казахстана, рабочий настрой членов избирательных комиссий – пожалуй, так можно охарактеризовать общую картину внеочередных президентских выборов в вашей стране.

С утра мы побывали на многих участках, увидели все своими глазами, и главное, что обратило на себя внимание, – это высокая активность граждан. Как наблюдатель могу констатировать: все прошло в рамках закона. Это имеет большое значение и для нас, россиян. Сегодня, когда неспокойно в мире и наступили непрос­тые времена, нам как никогда важно, чтобы в соседних дружественных нам республиках была стабильность и уверенность в том, что здесь все происходит демократическим путем, и что народ, выражая свою гражданскую позицию, выбирает своего Президента.



Стивен СТОКМАН, конгрессмен, Восточный Техас, США:

– Я впервые приехал в Казахстан, и мне очень интересно здесь. Рад, что присутствую на выборах и имею возможность посетить ряд избирательных участков. Активность казахстанцев удивляет. Если люди идут голосовать, значит они считают себя ответственными за свой выбор, за свое будущее. Меня также удивили чудесная погода и культурная программа с выступлениями артистов на каждом избирательном участке. В моей практике такое встречается впервые. Это здорово, что казахстанцы, исполнив свой гражданский долг, могут отдохнуть в этот прекрасный, весенний воскресный день. Для этого созданы все условия. Мне есть с чем сравнивать, так как принимал участие в выборах в Украине и Грузии. В Казахстане положительного больше. Надеюсь, что итоги выборов будут признаны честными и демократичными.



Леонард ФЮГЛИШТАЛЛЕР, швейцарский политик, член Национального совета:

– Наша миссия здесь – контроль за выборной кампанией. Только в первой половине дня мы посетили 3 избирательных пункта, а также военный городок. Можно отметить, что все проводится в хорошем режиме, все организовано надлежащим образом. Общее впечатление очень хорошее: мы отмечаем высокую подготовленность всех избирательных пунктов. Сама атмосфера выборов благоприятная, доброжелательная. Люди, которых мы встречали на участках (а их было очень много), пребывали в приподнятом настроении. Все проводилось в соответствии со всеми международными стандартами, надлежащим образом. Все отлично, без замечаний!



Стефан МЕСИЧ, экс-президент Хорватии, видный политический деятель:

– У меня немалый опыт участия в избирательном процессе как в качестве наблюдателя, так и в роли кандидата в президенты страны. В составе миссии Хорватии мы посетили многие избирательные участки и везде наблюдали безупречную организацию работы, включая конфиденциальность процесса. Мы также убедились в том, что на всех избирательных участках не было ни одного нарушения существующего законодательства. Поэтому я убежден, что нынешние президентские выборы в Казахстане состоялись при четком соблюдении всех принципов мировой избирательной практики и демократии.



Риккардо МИЛЬОРИ, президент по вопросам межпарламентского сотрудничества Института Азии и стран Средиземноморья, Италия:

– Выборы проходили в открытой и доброжелательной атмосфере. Голосование на участках, где удалось побывать, проходило честно и прозрачно. Сегодня Казахстан по многим параметрам входит в тридцатку развитых государств. В частности, по развитию экономики, образованию, здравоохранению. Прошедшие выборы позволят государству развиваться еще успешнее и динамичнее.

Как положительный факт хочется отметить и хорошую работу по информированию населения о выборах. Все три кандидата в Президенты получили равные возможности по освещению своих предвыборных программ, и все казахстанцы смогли с ними ознакомиться.

Мне за время моей политической карьеры довелось мониторить около 30 избирательных кампаний, и хочу подчеркнуть, что выборы в Казахстане прошли прозрачнее, чем в Америке. Нельзя не отметить и высокую активность избирателей. Прежде всего, молодежи. Я своими глазами видел много прекрасных людей, которые осознанно выбирают свое будущее. Такая сознательность впечатляет. Пользуясь случаем, хотел бы пожелать вашей стране процветания, а каждому ее жителю – счастья и благополучия.



Александр ВИДЯКИН, независимый наблюдатель, политолог, директор издательства «Медиа Про1», Латвия:

– Я не только возглавляю издательство, но и представляю казахстанско-балтийскую ассоциацию экономического развития, поэтому очень внимательно слежу за событиями, происходящими и в экономической, и в общественной жизни Казахстана.

Очень приятно удивила подготовительная работа к нынешним выборам. И в новостных выпусках телевизионных каналов, и на интернет-сайтах, с которыми довелось ознакомиться, довольно широко было представлено мнение всех кандидатов. Слово было дано всем.

Мы видим, что выборы организованы на очень высоком профессиональном уровне, все очень тщательно подготовлено. По всему видно, что люди знают свое дело. Нам удалось пообщаться с избирателями. Они рассказали, что выборы для них очень важны, объяснили их актуальность и признались, что голосуют по зову сердца – за стабильность, за экономическое развитие Казахстана. Я думаю, что по итогам выборов явка будет если не рекордной, то очень серьезной.



Руперт ГУДМАН, независимый наблюдатель, председатель казахстанско-британского общества, основатель и редактор Firstmagazine, Великобритания:

– Это не первый мой визит в Казахстан. По разным поводам мне доводилось здесь быть и ранее, поэтому могу говорить о тех очевидных вещах, которые происходят в процессе динамичного развития Казахстана со дня получения им независимости. Что касается моих впечатлений от нынешних президентских выборов, то это был действительно насыщенный день, с высокой организацией всего процесса голосования и порядком на всех уровнях. Сегодня мы посетили 5 избирательных участков – 19-й, 50-й, 49-й, 68-й, 168-й. Мы говорили с людьми, интересовались их мнением, и я видел, что казахстанцы очень счастливы воспользоваться своим демократическим правом выбора. Кроме того, хочу отметить уровень профессиональной подготовки людей, которые отвечают за организацию процесса голосования. Проведение выборов было, действительно, хорошим, и я не видел ничего, что могло бы вызвать вопросы или сомнения на том или ином этапе голосования. По результатам наших наблюдений могу сказать, что все проходило в строгом соответствии с законом о выборах и соблюдением порядка.



Ивета ГРИГУЛЕ, независимый наблюдатель Европарламента, депутат Европейского парламента от Латвии, глава делегации ЕП по Центральной Азии:

– В 2011 году в Алматы я уже была наблюдателем на президентских выборах, и мне приятно вновь побывать в Казахстане. За четыре года много что изменилось, и в столице в частности. Но главное, что радует, – люди стали более открытыми. Это говорит о том, что если человек может смело дискутировать на любую тему, значит, общество идет в правильном направлении – к открытости и демократии. Например, вчера мы встречались с общественными организациями, и у нас состоялась очень живая дискуссия. Это хороший показатель развития страны.

Что касается выборов, то мы с утра посетили несколько пунктов, и нас удивила высокая активность населения. В Европе нет такого. И в Латвии тоже. Здесь мы видим, что люди очень активны, они переживают, думают о своей стране, им очень важно, в каком направлении пойдет дальнейшее развитие. Мы знаем вашу страну, видели, с чего вы начинали 20 с небольшим лет назад. По историческим меркам это очень небольшой отрезок времени. Западная Европа развивалась в своей демократии столетиями. Но то, чего вы достигли за эти годы, действительно, поражает. Темпы развития экономики, общества, которые вы демонстрируете, не оставляют сомнений в том, что к 2050 году Казахстан сможет войти в число 30 самых развитых стран мира. Желаю каждому жителю и всей стране благосостояния, процветания.



Айдын ДЖАФАРОВ, заместитель генерального секретаря Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, представитель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики:

– С самого раннего утра представители Азербайджана постарались посетить как можно больше участков. На одном из них мы присутствовали, когда урны только опечатывались и комиссия приступала к своей работы. Общее впечатление от выборов: повсеместно они проходили с соблюдением законодательства Казахстана. И самое главное наблюдение – голосование проходило в спокойной, деловой обстановке. Это мы отмечали на всех участках, где побывали.

Активность была очень высокая, поэтому кое-где даже очереди возникали. Например, мы были на участке в Алматинском архитектурно-строи­тельном университете. Еще не было восьми утра, но студенты шли дружно, большими группами: как мы поняли, все они были из студенческого общежития. Комиссия быстро справлялась с потоком. Мы также отмечали большое число наблюдателей на избирательных участках. Здесь были и представители партий, и независимые, также было очень много наблюдателей от молодежных организаций. Со многими из них мы беседовали. Никто из них не зафиксировал каких-либо нарушений.

Я не первый раз в Казахстане: был на предыдущих выборах Президента и на выборах в Мажилис Парламента. Тогда, так же, как и сейчас, мы отмечали, что люди идут на избирательные участки с хорошим настроением, с верой в будущее. В Азербайджане с пониманием относятся к Казахстану, процессам, идущим в вашей стране. И сегодня мы радуемся успехам вашим так же, как и нашим. Ваша страна, ваш народ нам очень близки. Мы не просто партнеры, мы единомышленники в достижении главных целей для своих народов. Мы считаем, что та стратегия развития страны, которая намечена в Казах­стане, нацеленная на спокойствие, рост благосостояния и процветание народа, должна быть воплощена в жизнь.



Сергей КОСТЕНКО, миссия наблюдателей ШОС:

– Общие представления о выборах у нас сложились еще в Астане. Когда мы ехали в Караганду, то видели в вашей столице очереди на избирательных участках. Участки открываются в 7 часов утра. Люди просыпаются рано и стараются пораньше проголосовать. Но и в полдень увидели немало избирателей.

Главное, что интерес к выборам есть. Это показывает их легитимность. За 4 часа с момента открытия участков в Караганде проголосовало 20% избирателей. Это высокая явка. И она позволяет предположить, что в итоге показатель достигнет и 80%.

Мы увидели культурную программу на участках. То есть стараются сделать так, чтобы людям было приятно находиться на избирательном участке. Это хорошая традиция – сделать выборы действительно праздником.

Наблюдатели на участках есть, и они представлены разными партиями. Голосование идет активно. Поэтому у наблюдателей вопросы к процедуре голосования вряд ли могут возникнуть. Подарки впервые голосующим избирательные комиссии организовывают, что приятно.

Мы увидели, что в Казахстане ящики для голосования прозрачные. Это здорово. Потому что открыто, очень удобно и надежно. Они опломбированы, и всем видна степень их наполнения. По ним становится понятно, что явка высокая.



Юрий РЯБОВ, наблюдатель от миссии СНГ, глава администрации Похвистневского района Самарской области:

– Поскольку мы –ближайшие соседи, то события такого масштаба, как выборы Президента страны, не могут не интересовать. Исторически сложилось так, что наши регионы поддерживают самые тесные взаи­моотношения. К тому же идет процесс углубления интеграции в рамках ЕАЭС. В нашей области действует общественное объединение казахской диаспоры, которая поддерживает постоянные контакты с казахстанцами. Нас соединяют родственные связи и большая, искренняя дружба.

Первое, что бросалось в глаза на избирательных участках, которые мы посетили, это праздничное и торжественное настроение людей, их заинтересованность в результатах выборов. Это хороший знак электоральной культуры и политической зрелости. Мы не заметили фактов какого-либо давления или влияния на голосующих, нарушений выборного законодательства. Голосование проходило в рамках норм и правил, для всех созданы равные условия. И конечно, нельзя не упомянуть о том, как изменился и похорошел за последние годы Уральск. Это наглядное свидетельство успешного социально-экономического развития региона.



Шамиль ТАРПИЩЕВ, наблюдатель РФ, президент Федерации тенниса России, член исполкома Олимпийского комитета России, член Международного олимпийского комитета:

– Я могу назвать себя давним другом Казахстана, поскольку еще в 60-х годах здесь проводил сборы, участвовал в соревнованиях, и, кстати говоря, норматив мастера спорта я выполнил здесь, на кортах имени Горького в Алматы. Сегодня в республике очень хороший теннис. А еще поражает развитие Астаны.

В ходе нынешних президентских выборов мне как наблюдателю удалось посетить 9 избирательных участков. Хочу сказать, что атмосфера выборов ощутимо доброжелательная, дающая дополнительный эмоциональный заряд. В некоторых школах перед избирателями выступали дети с импровизированными концертами. Высокая явка избирателей стала показателем того, что населению, в том числе молодежи, далеко не безразлично происходящее в стране. Активное участие в выборах молодых можно расценивать и как выражение благодарности властям за созидательную политику. Я даже не могу назвать ни одного факта, который бы как-то негативно мог характеризовать выборы. В целом электоральный процесс не вызывает никаких нареканий. Я могу только поздравить республику со столь значительным и, без преувеличения, успешным событием.



Кристиан МИШ, член Национального совета (Швейцарская народная партия/; Базель-анд), президент парламентской группы Швейцарии по созданию партнерских отношений с Казахстаном:

– Я не первый раз принимаю участие в качестве наблюдателя в Казахстане. Первый раз я побывал здесь в 2004 году, также был наблюдателем в Алматы. В этот приезд мы уже несколько дней находимся в Казахстане. Накануне побывали в Астане. Мне понравилось то, как в столице соблюдался режим тишины: могу сказать, что было абсолютное, полноценное предвыборное молчание. В столице, так же как и в Алматы в день выборов, мы чувствовали атмосферу справедливости, честности и свободы.

Нам повезло за несколько дней до выборов встретиться с одним из кандидатов в Президенты Казахстана. Он не высказывал никаких замечаний по поводу организации избирательной кампании, отметив, что проблем нет, все хорошо организовано. Мы также накануне выборов познакомились с одной семьей. Хорошо общались, и они сказали нам, что обязательно пойдут голосовать. У них был очень хороший настрой.

От себя я хочу пожелать Казахстану процветания и всех благ. Рад тому, что между нашими странами установились хорошие связи. Знаю, что вы готовитесь к проведению ЭКСПО-2017, и рад, что Швейцария тоже будет участвовать в этой международной выставке. Я также знаю, что Казахстан борется за проведение Олимпийских игр, и думаю, что у вас все великолепно получится!

Казахстан – 9-я по величине страна мира. Республика богата нефтью, газом, ураном. Также мы видим огромный сельскохозяйственный потенциал. Казахстан – крупнейший мировой экспортер, очень важное государство, играющее существенную роль на мировой арене. Поэтому для Швейцарии, да и для всей Европы, Казахстан – крупный мировой игрок и партнер. Мы верим в стабильное будущее вашей страны.



Вирон ПОЛИДОРАС, наблюдатель, экс-президент Парламента Греческой Республики:

– Для меня огромная честь быть в Казахстане в составе миссии иностранных наблюдателей. Мой стаж политика составляет 34 года, из которых четверть века у меня была возможность наблюдать за проведением политических преобразований и развитием Казахстана.

Этот демократический процесс подтверждают и процеду­ры проведения нынешних выборов. Хочу отметить несколько критериев, которые важны для демократических выборов в любой стране мира. Первый – многопартийность, выдвижение нескольких кандидатов. Второй – транспарентность, полная открытость процесса. Третий – всеобщая осведомленность, информационный охват населения, максимальное освещение в СМИ. Четвертое – спокойная, очень доброжелательная атмосфера. Я посетил несколько избирательных пунктов и отмечаю с огромным удовольствием, что все 4 критерия, которые я назвал, полностью соблюдены на этих выборах.

Я два дня гулял по Алматы и повсюду наблюдал полное спокойствие, которое преоб­ладает в городе. Присутствует атмосфера очень доб­рожелательного и хорошего настроя. Люди понимают, что это важное событие, которое будет играть огромную роль для формирования успешного будущего. Второй вывод: для людей выборы – обычное демократическое явление. Выборы в Казахстане проводятся в демократическом стиле, соответствующем стандартам и процедурам европейских стран. И прошли они просто на высочайшем уровне.

В свое время я был президентом Комитета по развитию дружеских отношений между парламентами Греции и Казахстана. И мы сделали свои выводы о республике. Мы отметили, во-первых, хорошие экономические показатели. Экономика развивается уверенными темпами, она устойчива. Второе – в стране очень хорошие демократические процедуры. Я говорю о соб­людении прав человека и демократических принципах.

Если говорить о позиционировании страны на международном уровне, то Казахстан завоевал позицию абсолютно демократичной страны, которая развивается динамично и в соответствии с европейскими стандартами. Одним из важных показателей хороших добрососедских отношений является то, что у вашего государства прекрасные отношения со всеми странами мира: с Китаем, Россией, Западной Европой, США. Высок авторитет у республики и в регионе Средиземноморья. Многие шаги РК повысили авторитет страны на международной арене, в глазах западных демократических структур. Ваш Президент стал всемирно признанным лидером с высоким рейтингом и авторитетом.

Нурсултан Назарбаев сделал колоссальный вклад в разработку парадигмы развития общества, которая базируется на принципах миропонимания, гармоничного равноправного сотрудничества народов, развития разных рас, религиозных, этнических и национальных традиций. Я думаю, что эта парадигма, которая разработана в Казахстане, должна быть принята и культивирована всеми народами мира. Мы искренне этого желаем. Думаю, вам это скажут и представители других стран и международных организаций.



Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ, глава миссии наблюдателей от ШОС, генеральный секретарь ШОС:

– В состав миссии наблюдателей от нашей международной организации вошли представители 5 из 6 стран – членов ШОС. Мы определили для себя 5 маршрутов для работы: это Астана, Алматы, Кокшетау, Караганда и Шымкент. У нас сложилось единое мнение: выборы прошли в очень организованной и спокойной обстановке.

Побывав на избирательном участке, расположившемся в здании Национальной библио­теки, мы увидели, сколько людей пришло, чтобы исполнить свой граж­данский долг. Наше поколение говорило, что очереди – это плохо. Но когда мы видим такую очередь из десятков и десятков людей, желающих проголосовать за своего кандидата, я думаю, что это очень хорошо. Мы задавали немало вопросов председателям 7 избирательных участков, на которых нам удалось побывать. И по итогам встреч убедились в том, что соблюдается нацио­нальное избирательное законодательство, а в составах участковых избирательных комиссий работают профессионально подготовленные люди. Особое внимание уделялось тому, чтобы было обеспечено голосование людей старшего поколения, людей, которые сами не могут побывать на избирательных участках, ветеранов Великой Отечественной войны. Мы убедились также в том, что на каждом избирательном участке опечатывание урн (их три) произведено в строгом соответствии с требованиями ЦИК Казахстана. Мы были свидетелями, как усилиями руководителей и членов избирательных комиссий на участках создается предельно доброжелательная обстановка, а все возникающие вопросы решаются мгновенно.

Почему я говорю о возникающих вопросах? Астана – молодой город. И в том, что избиратели внесены в списки, безусловно, успешная работа акиматов. Но часть людей, которые оказались в день выборов в столице в командировке, на отдыхе, приехали погостить к родственникам, также пришли с искренним желанием отдать голос за своего кандидата. Естественно, появлялись вопросы по поводу наличия справок из ЦОНов, открепительных талонов. Мы видели, что все эти вопросы решались очень быстро, было организовано четкое взаимодействие по сверке позиций и личных данных пришедших на участки людей. Это показатель понимания того, сколь сложен избирательный процесс, показатель готовности максимально доброжелательно помочь людям проголосовать. И музыкальное сопровождение, и помощь медицинских работников пожилым людям, тем, кто устал, приехал издалека, – все это подчеркивает, что по вертикали ЦИК выборному процессу оказано максимальное внимание.

Но не только это главное. Мы видели, как много людей пришло на избирательные участки. Мы поговорили с ними о том, с каким настроением они пришли на участок. Это люди, понимающие и отвечающие сегодня за свою страну и чувствующие свою сопричастность с ее будущим.

В целом особенности текущих выборов заключаются, во-первых, в активности населения, во-вторых, в очень доброжелательной обстановке на участках, создаваемой членами избирательных комиссий по отношению к избирателям.



Серджио ДИВИНА, независимый наблюдатель, депутат Сената Парламента Италии:

– Я с удовольствием участвовал в мониторинге этих выборов. Нашей задачей было посмотреть, насколько правильно проходит выборный процесс. Полный отчет мы представим по его завершении. Но уже по первым посещениям избирательных участков можно было сделать вывод, что это необычные выборы, и в них участвует намного больше людей, чем обычно.

Выборы проходят у вас как национальный праздник. А это значит, что у казахстанцев есть патриотические чувства, чувства общности и государственности.

Правильно проходит подача документов. Немного смешанные чувства вначале вызвало то, что на участки приш ло много людей, они становились в очередь. Но потом мы поняли, что к чему. У вас одновременно приходят голосовать 2 000–3 000 человек, в сравнении с Италией, где на участки приходят в среднем 600–700 человек. И это нам кажется вполне нормальным.

В целом можно сделать заключение, что выборы прошли правильно, с соблюдением принципа прозрачности.



Четин КАЗАК, наблюдатель, депутат Народного собрания Болгарии:

– Мне и моим коллегам из Болгарии было приятно наблюдать здесь весьма впечатляющую активность молодежи в выборном процессе. Думаю, что в этом плане молодежь нашей страны должна брать пример с Казахстана и больше интересоваться теми процессами, которые определяют характер развития страны на будущие годы.

В целом мы уверены в том, что казахстанский народ примет мудрое решение, позволяющее завершить начатые преобразования в экономической и социальной сферах страны. Будучи в регионах, мне еще раз довелось убедиться в том, что люди здесь живут единой, сплоченной семьей, и тот полиэтнический сплав, из которого состоит казахстанский социум, является уникальной основой общества.



Игорь ЗУГА, член Совета Федерации РФ, представитель миссии наблюдателей от СНГ:

– По первым звонкам друзьям и знакомым, которых у меня в Казахстане достаточно много, ощутил такой позитивный настрой казахстанцев на предстоящие президентские выборы, что нет никаких сомнений в их благополучном исходе. С первых шагов от трапа самолета и до приезда в гостиницу бросался в глаза достаточно высокий уровень подготовки к этим выборам. Причем усилия наших казахстанских коллег в части точной регламентации мероприятий организационного характера направлены не на нас, наблюдателей, а на, скажем так, внутреннего пользователя. Принцип демократизма, высочайшее право избирать предоставляется здесь в полной мере.

Есть совершенно видимые вещи, которые бросаются в глаза по приезде в Казахстан: стабильно развивающаяся страна, в республике царят мир и согласие, хороший уровень развития показывает экономика. Республика демонстрирует уверенный и миролюбивый политический курс. Все это важно для России: мы все ближе становимся не только экономически, но и политически. Это ответственно и почетно.

В завершение своей работы в качестве наблюдателя очень хочется сказать, что все было организовано и прошло хорошо. Избирательному процессу будет дана объективная оценка. Нас ни в чем не ограничивали, мы сами выбирали избирательные участки, которые хотим посетить. Была предоставлена полная свобода действий. Полностью поддерживаю отмену ограничения до 1% на выдачу открепительных талонов. Абсолютно правильное решение: на таких политических мероприятиях людей в чем-то ограничивать нельзя. Думаю, для России это хороший пример.



Джейкоб ЗЕНН, политолог фонда Джеймстаун, США:

– Это очень важный день для Казахстана, так как есть возможность показать развитие демократии в стране. Выборы проходят в спокойной и благоприятной обстановке, с хорошей явкой избирателей. Среди них много молодежи, и это один из важных признаков демократии. К сожалению, в мире еще мало стран, в которых присутствуют такая демократия и неподдельный патриотизм, как в Казахстане. Страна хорошо развивается в экономическом плане, несмотря на угрозы мирового кризиса. Большая активность граждан – это стремление казахстанцев продемонстрировать гордость за свою страну, любовь к ней. Чувствуется, что была хорошая подготовка к президентским выборам – важному политическому событию в жизни республики.

Очень рад, что имею возможность участвовать в выборах как наблюдатель. Для меня, как аналитика и политолога, это бесценный опыт. Я часто бываю в Казахстане, а потому с помощью своих здешних друзей и путем самообразования немного выучил казахский язык. Без этого невозможно понять культуру страны и ее народа. Думаю, что со временем буду владеть им еще лучше.



Виктор ГУМИНСКИЙ, координатор группы наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

– Я и мои коллеги работаем в Казахстане несколько дней, и, по нашему мнению, выборы в целом проходят в соответствии с нацио­нальным законодательством, а оно, в свою очередь, соответствует основным принципам международных правил проведения выборов. И наша группа экспертов, которые работали как долгосрочные наблюдатели, отметила это в своем заключительном заявлении.

В день выборов на участках мы видели большую активность граждан, искреннее желание отдать голос за будущее своей страны. Конечно, нас восхитило то, как люди переживают за судьбу родины. И мы желаем успехов казахстанскому народу на избранном им пути.

Что касается предварительных впечатлений, то мы не выявили нарушений: первые голосования на посещенных нами участках прошли без нарушений. Думаю, что такая тенденция будет и на других избирательных участках, в том числе в Карагандинской, Акмолинской, Жамбылской областях, где работают наши наблюдатели, а также в шести городах за пределами Казахстана – в Москве, Санкт-Петербурге, Минске, Баку, Ереване и Бишкеке.



Иво ШЛАУС, наблюдатель, академик Академии наук, член Пагуошского комитета по разоружению и международной безопасности, декан Высшей школы дипломатии Хорватии:

– Для меня как ученого большая честь выступать здесь в качестве наблюдателя. Внимательно отслеживая избирательный процесс, должен признать, что современный Казахстан добился заметного роста не только в экономическом развитии, но и далеко шагнул в плане демократизации общественных процессов. Мне приятно также отметить, что в этом деле активное участие принимает и научное сообщество республики.



Арман ДАВЛЕТЬЯРОВ, наблюдатель, генеральный директор телеканала «МузТВ», Россия:

– Прежде всего я хочу поздравить всех жителей страны с таким знаменательным днем. Для меня быть наблюдателем на выборах Президента Казахстана большая честь, ответственность и, бе­зусловно, высокая миссия. Я с большим трепетом и любовью отношусь ко всему, что связано с Казахстаном, и то, что я сегодня являюсь одним из участников такого важного события в жизни государства, для меня дорого.

По итогам посещения нескольких избирательных участков в Астане могу сказать: избирательный процесс был организован на высоком уровне, соответствовал мировым стандартам демократических выборов. Что немаловажно и что порадовало: я с утра увидел очереди у избирательных участков, при этом люди разного возраста, несмотря на утреннюю прохладу, были в позитивном настроении. Это говорит о высокой политической активности граждан. Как казах, имеющий паспорт гражданина другой страны, я горд и счастлив тем, что Казахстан активно развивается, достигает больших высот.

Выборы – это очень важный день в жизни не только казахстанцев, но и казахов, которые живут за пределами страны. Поэтому я желаю всем больших успехов, уверен, что люди сделают правильный выбор.



Юрий СОЛОЗОБОВ, директор по международным проектам Института национальной стратегии, Россия:

– Я постоянно наблюдаю за позитивной динамикой развития Казахстана. И сегодня могу констатировать, что и на выборах Президента много положительных моментов. Во-первых, высокая активность казахстанцев, которая наблюдалась с самого открытия избирательных участков. Посетил 6 избирательных участков, в том числе избирательный участок № 81, где голосовал Глава государства. Конечно, внимание прессы и иностранных наблюдателей там зашкаливало, но и другие участки, будь то Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева, школы или другие образовательные учреждения, без их внимания не оставались.

В целом голосование шло хорошими темпами, равномерно с самого утра. Люди шли голосовать на избирательные участки как на праздник. Чувствовалась очень высокая ответственность за судьбу своей страны не только среди взрослых и пожилых людей, но и среди молодежи.

Хочу отметить плодотворную работу ЦИК республики. Очень большое количество граждан проходило через активные формы избирательного процесса, они участвовали в подготовке и осуществлении выборов участковыми избирательными комиссиями. Идет большая ротация кадров. Многие члены избирательных комиссий впервые исполняли возложенные на них функции и успешно справлялись с ними. Уверен, что итоги выборов покажут, что политическое общество в Казахстане состоялось, и оно будет развиваться только с положительной динамикой.