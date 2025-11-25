В Атырау откроется хоккейная академия

Хорошая новость
70
Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Как сообщил Бауржан Жакыпов – директор Ледового дворца им. Х. Доспа­новой, на базе которого и планируется открытие академии в январе 2026 года, это уже решенный вопрос.

фото из архива автора

– Создание академии станет важным шагом для развития хоккея в регионе и позволит перейти от занятий в секции к системной профессиональной подготовке юных спортсменов, – отметил он. – Сейчас мы занимаемся подборкой тренерского состава, формируем штатное расписание. Все дети, которые сейчас занимаются в хоккейной секции, будут автоматически переведены в академию. Новичков также будем принимать с шести лет. Они смогут тренироваться у нас до 16 лет, а затем сами решат – идти в профессиональный спорт или выбрать другой путь.

Обучение в академии будет бесплатным. Сейчас во многих хоккейных клубах страны уменьшают количество легионеров до пяти человек. Чтобы не зависеть от приглашенных специалистов, нужно растить своих тренеров. Как отметил Бауржан Жакыпов, сейчас у них работают специалисты из Астаны, Караганды, Усть-Каменогорска и России. В отличие от других регионов, где хоккей развивался на протяжении многих десятилетий, в Атырау этот вид спорта появился относительно недавно, в 2009 году. Сегодня во дворце занимаются 150 юных хоккеистов и 35 фигуристов. При этом нагрузка на тренеров остается высокой.

– В идеале у одного тренера должны заниматься не более 30 детей. У нас – больше. При такой плотности тренер отвечает в первую очередь за безопас­ность, поэтому времени на проработку техники порой не хватает. Мы хотим это изменить. В будущем планируем расширить тренерский штаб: будут отдельные тренеры по катанию, по работе с вратарями, по физической подготовке, – пояснил Бауржан Жакыпов.

Ледовый дворец был построен в 2009 году. В 2015-м объект на условиях временного безвозмездного пользования был передан в доверительное управление частному лицу. Однако предприниматель не выполнил договорные условия в полном объеме, и в 2025 году дворец вернулся в государственную собственность. Как отметили в областном управлении физической культуры, спорта и туризма, эти изменения направлены на повышение прозрачности и эффективности деятельности в спортивной сфере регио­на, а также на улучшение качества обслуживания спортивных объектов.

Между тем увлекающихся зимними видами спорта в регионе с каждым годом становится все больше. Помимо хоккея, парахоккея и фигурного катания, атыраусцы проявляют интерес и к керлингу. Однако в Атырау лишь один ледовый дворец, к тому же он не отвечает современным стандартам. Поэтому, как считают представители спортивного сообщества, городу нужен новый ледовый комплекс. Два года назад этот вопрос уже поднимался ветеранами спорта. Тогда в акимате заявляли, что уже определен земельный участок для строительства нового спортивного объекта и что после утверждения строительных стандартов будут проведены проектные работы. Но на сегодняшний день этот вопрос так и не нашел своего решения.

#Атырау #хоккей #хоккейная академия

