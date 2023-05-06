В Атырау полицейские спасли людей из горящего дома (видео)

Полицейские не смогли остаться в стороне, увидев горящий многоквартирный дом в Атырау, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

фото: instagram.com/police.atyrau

5 мая, около 19:32, в полицию поступило сообщение от пожарной части 101 о возгорании крыши многоквартирного дома, расположенного на территории города.

За четыре минуты по указанному адресу прибыли майор полиции Куаныш Бозакаев и капитан полиции Ерлан Мырзагереев.

Стражи порядка оперативно поднялись в квартиру на 9 этаж и приступили к тушению пожара, из за которого шел густой чёрный дым, препятствующий эвакуации жильцов.

Дело в том, что пожар с крыши успел перекинуться на балкон квартиры верхнего этажа.

Двое полицейских своевременно локализовали пожар, эвакуировали и вывели в безопасное место 25 жителей.

Огонь был полностью локализован пожарными в течение часа. Пострадавших нет.