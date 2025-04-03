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Спасатели обнаружили новые тела на месте обрушения недостроенного 30-этажного здания, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

«По состоянию на утро четверга подтвержденное число погибших составляет 29 человек, еще девять получили ранения, а 59 пропали без вести», - пишет издание Nation.

Со ссылкой на чиновников издание указывает, что под руинами еще могут находиться выжившие, так как оттуда был слышен человеческий голос.

Напомним, 28 марта на территории Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 7,7 баллов по шкале Рихтера.

Толчки также ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде.

Согласно последним данным, число жертв землетрясения достигло 3 085, еще 4 715 человек пострадали.