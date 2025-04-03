В Бангкоке продолжаются поиски оставшихся под завалами людей

В мире,Происшествия
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Число жертв землетрясения возросло до 29

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Спасатели обнаружили новые тела на месте обрушения недостроенного 30-этажного здания, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

«По состоянию на утро четверга подтвержденное число погибших составляет 29 человек, еще девять получили ранения, а 59 пропали без вести», - пишет издание Nation.

Со ссылкой на чиновников издание указывает, что под руинами еще могут находиться выжившие, так как оттуда был слышен человеческий голос.

Напомним, 28 марта на территории Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 7,7 баллов по шкале Рихтера.

Толчки также ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде.

Согласно последним данным, число жертв землетрясения достигло 3 085, еще 4 715 человек пострадали.  

#землетрясение #спасатели #Таиланд #Мьянма

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