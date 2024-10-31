Авиарейсы на Байконур с целью туризма запустят Казахстан и Россия

Туризм
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Венера Баталова
корреспондент

Помимо этого с рядом стран достигнута договоренность по расширению правовой базы для регулярных рейсов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КГА РК

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Делегация Казахстана во главе с вице-министром транспорта Талгатом Ластаевым приняла участие на мероприятии ИКАО по переговорам о воздушном сообщении (ICAN-2024), которое проходило в Малайзии.

ICAN-2024 является одним из самых важных мероприятий ИКАО, который проводится в целях организации встреч стран-членов организации по расширению правовой базы для выполнения международных рейсов.

На полях ICAN-2024 состоялась встреча с президентом Совета ИКАО г-на Сальваторе Шаккитано с казахстанской делегацией. Г-н Шаккитано высоко отметил прогресс Казахстана по либерализации рынка воздушных перевозок в стране и подтвердил намерение посетить нашу страну в 2025 году.

Также проведена встреча с замминистра транспорта РФ Владимиром Потешкиным, во время которой была достигнута договоренность по установлению авиасообщения из Казахстана и России в Байконур в целях развития туризма на космическую станцию.

Согласно достигнутым договоренностям, количество разрешенных частот с 4 странами (Вьетнам, Марокко, Эфиопия, Руанда) было увеличено более чем в 5 раз (с 14 до 73 рейсов в неделю). Также, с 5 странами (Сингапур, Вьетнам, Марокко, Эфиопия, Грузия) установлен режим «открытое небо», в том числе с предоставлением перевозчикам права использования пятой степени «свободы воздуха». Вместе с тем в ходе переговоров были закреплены права на выполнение рейсов в Великобританию.

#космос #Байконур #авиасообщение

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