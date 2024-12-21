В Белграде открылась выставка «Культурное наследие Великой степи»

Фото: акимат Алматы

Во Дворце княгини Любицы, входящем в состав музея города Белграда, открылась выставка «Культурное наследие Великой степи», организованная музеем истории города Алматы.

На выставке представлено более 220 экспонатов из фондов Объединения музеев города Алматы. Экспозиция знакомит посетителей с историей и культурой народа Великой степи, включая традиции, быт и философию. Жители и туристы Сербии проявляют большой интерес к выставке, с открывая для себя культуру и традиции казахского народа.

Выставка продлится до 12 января.