В Бишкеке появятся дома высотой до 40 этажей

Общее количество квартир в комплексе составит 4 тыс. 160, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Кабар

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Бишкеке, на пересечении улиц Достоевского и Анкары, началось строительство крупного жилого комплекса. Проект предусматривает возведение 10 домов высотой в 35 этажей и ещё 4 домов по 40 этажей.

Как сообщила сегодня на брифинге начальник управления по работе с населением ОАО «Госипотечная компания» Гулзат Тотубаева, общее количество квартир в комплексе составит 4 тыс. 160. Проект также включает трехуровневую подземную парковку, спортивные и детские площадки, а также благоустроенные дворовые зоны.

Она подчеркнула, что объект соответствует всем требованиям по сейсмостойкости.

«Мы уверены, что комплекс будет полностью соответствовать нормам безопасности. Все необходимые расчеты и конструктивные решения выполнены по установленным стандартам. Нашим гражданам не стоит переживать за безопасность», - сказала Тотубаева.

Отмечается, что качество строящихся домов проверяют в несколько этапов.

