В честь Дня Республики от имени Президента вручили государственные награды

По поручению Главы государства в честь Дня Республики Премьер-министр Олжас Бектенов вручил государственные награды ветеранам труда, работникам железнодорожной, горно-металлургической, энергетической отраслей, сфер медицины, образования, науки, а также государственным служащим, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Указом Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за заслуги в государственной и общественной деятельности, вклад в социально-экономическое развитие страны награждены: 

Орденом «Парасат»

  • Байкарим Тутенов – ветеран труда, профессор Алматинского гуманитарно-экономического университета;
  • Арман Джумабеков – руководитель Аппарата Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития;
  • Сакен Каныбеков – председатель Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства;
  • Алимухаммед Куттумурат-улы – руководитель Аппарата АО «НК «КазМунайГаз».

Орденом «Құрмет»

  • Ербол Раев – машинист тепловоза филиала «Актюбинское отделение ГП» ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»;
  • Гани Карасаев – руководитель отдела РГУ «Институт истории государства» Комитета науки Министерства науки и высшего образования;
  • Касым Тлепов – заместитель председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта;
  • Ержан Биржанов – вице-министр финансов;
  • Нурбол Турсынбаев – директор Городской многопрофильной больницы №2 акимата г. Астаны;
  • Талгат Ешенкулов – вице-министр науки и высшего образования;
  • Ботагоз Жакселекова – вице-министр юстиции;
  • Ерболат Ибрайханов – вице-министр водных ресурсов и ирригации;
  • Даурен Кенбеил – вице-министр финансов;
  • Дияс Азбергенов – председатель правления АО «НК «QazExpoCongress»;
  • Жанибек Тайжанов – вице-министр транспорта;
  •  ЦРУ Даурен Темирбеков – вице-министр финансов;
  • Нуркен Шарбиев – вице-министр экологии и природных ресурсов;
  • Азамат Каримов – руководитель Аппарата Министерства торговли и интеграции;
  • Даурен Казантаев – руководитель Аппарата Министерства водных ресурсов и ирригации;
  • Салтанат Томпиева – председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК;
  • Талгат Турлыбаев – председатель правления АО «НК «Казахстан инжиниринг»;
  • Арман Кенжегалиев – председатель правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»;
  • Куляш Маханбетова – заместитель заведующего отделом – главный бухгалтер Аппарата Правительства;
  • Гульмира Ахметтаева – заместитель председателя Комитета торговли Министерства торговли и интеграции;
  • Айгуль Алиакпарова – главный инспектор Аппарата Правительства;
  • Арман Касенов – генеральный директор АО «КазТрансОйл».

Медалью «Ерен еңбегі үшін»

  • Сырым Нурберди – машинист насосной станции производственного управления «Қаламқасмұнайгаз» АО «Маңғыстаумұнайгаз»;
  • Сергазы Мирзагалиев – машинист автомобильного крана транспортного участка Кызылорда производственного филиала Кызылорда ТОО «QazaqGaz Onimderi»;
  • Мурат Жумаликов – машинист тягового агрегата БПТУ ТОО «Богатырь Комир»;
  • Игорь Кирилин – начальник смены гидроэлектростанции ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС»;
  • Жаннур Балмаганбетова – медицинская сестра Отделения амбулаторной хирургии Клинической базы Департамента сестринского дела «University Medical Center»;
  • Олжас Сапарбеков – вице-министр промышленности и строительства;
  • Ерлан Аушарипов – заведующий отделом Аппарата Правительства;
  • Ильяс Тулесов – заведующий отделом Аппарата Правительства;
  • Дархан Мырзабаев – заведующий отделом Аппарата Правительства;
  • Серик Аширов – председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК;
  • Арсен Жаканбаев – председатель Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации;
  • Абулкаир Аскеев – заместитель заведующего отделом Аппарата Правительства;
  • Асет Таукенов – заместитель заведующего отделом Аппарата Правительства;
  • Расул Тынысбаев – заместитель заведующего отделом Аппарата Правительства;
  • Максат Елемесов – заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов;
  • Канат Кабылбеков – заместитель председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции;
  • Надир Курумбаев – заместитель председателя Комитета государственных услуг Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития;
  • Айгуль Гендашева – заведующий сектором Аппарата Правительства;
  • Даурен Мергенбаев – заведующий сектором Аппарата Правительства;
  • Елдос Бертисов – главный инспектор Аппарата Правительства;
  • Жадыра Даулетханова – главный инспектор Аппарата Правительства;
  • Акылбек Жаксымбеков – главный инспектор Аппарата Правительства;
  • Айдос Несипов – главный инспектор Аппарата Правительства;
  • Сатыбалды Муканов – начальник аппарата НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»;
  • Майра Нуртазина – главный консультант Аппарата Правительства;
  • Мурат Сабыр – руководитель отдела Частного высшего профессионального образовательного учреждения «Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет»;
  • Мустафа Шынгысбаев – машинист автомобильного крана цеха механизации и транспорта филиала «Южные межсистемные электрические сети» АО «KEGOC»;
  • Балтабай Ибрагимов – оператор склада жидких реагентов 4-го разряда участка переработки продуктивных растворов рудника «Хорасан-1» ТОО «Кызылкум»;
  • Тлеккабыл Медеуов – проводник пассажирского вагона Атырауского участка регионального филиала по пассажирским перевозкам «Западный» АО «Пассажирские перевозки.

Медалью «Шапағат» 

  • Зульфия Сагадиева – заведующая Блоком интенсивной терапии Больницы скорой медицинской помощи г. Семей Абайской области.

Почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері» присвоено

  • Жулдыз Данбаевой – директор ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница №3» акимата г. Астаны.

Нагрудным знаком «Мемлекеттік қызмет ардагері» награждена

  • Мария Сандыбаева – заведующая сектором Аппарата Правительства.
