В честь Дня Республики от имени Президента вручили государственные награды
По поручению Главы государства в честь Дня Республики Премьер-министр Олжас Бектенов вручил государственные награды ветеранам труда, работникам железнодорожной, горно-металлургической, энергетической отраслей, сфер медицины, образования, науки, а также государственным служащим, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина
Фото: пресс-служба правительства
Указом Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за заслуги в государственной и общественной деятельности, вклад в социально-экономическое развитие страны награждены:
Орденом «Парасат»
- Байкарим Тутенов – ветеран труда, профессор Алматинского гуманитарно-экономического университета;
- Арман Джумабеков – руководитель Аппарата Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития;
- Сакен Каныбеков – председатель Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства;
- Алимухаммед Куттумурат-улы – руководитель Аппарата АО «НК «КазМунайГаз».
Орденом «Құрмет»
- Ербол Раев – машинист тепловоза филиала «Актюбинское отделение ГП» ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»;
- Гани Карасаев – руководитель отдела РГУ «Институт истории государства» Комитета науки Министерства науки и высшего образования;
- Касым Тлепов – заместитель председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта;
- Ержан Биржанов – вице-министр финансов;
- Нурбол Турсынбаев – директор Городской многопрофильной больницы №2 акимата г. Астаны;
- Талгат Ешенкулов – вице-министр науки и высшего образования;
- Ботагоз Жакселекова – вице-министр юстиции;
- Ерболат Ибрайханов – вице-министр водных ресурсов и ирригации;
- Даурен Кенбеил – вице-министр финансов;
- Дияс Азбергенов – председатель правления АО «НК «QazExpoCongress»;
- Жанибек Тайжанов – вице-министр транспорта;
- ЦРУ Даурен Темирбеков – вице-министр финансов;
- Нуркен Шарбиев – вице-министр экологии и природных ресурсов;
- Азамат Каримов – руководитель Аппарата Министерства торговли и интеграции;
- Даурен Казантаев – руководитель Аппарата Министерства водных ресурсов и ирригации;
- Салтанат Томпиева – председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК;
- Талгат Турлыбаев – председатель правления АО «НК «Казахстан инжиниринг»;
- Арман Кенжегалиев – председатель правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»;
- Куляш Маханбетова – заместитель заведующего отделом – главный бухгалтер Аппарата Правительства;
- Гульмира Ахметтаева – заместитель председателя Комитета торговли Министерства торговли и интеграции;
- Айгуль Алиакпарова – главный инспектор Аппарата Правительства;
- Арман Касенов – генеральный директор АО «КазТрансОйл».
Медалью «Ерен еңбегі үшін»
- Сырым Нурберди – машинист насосной станции производственного управления «Қаламқасмұнайгаз» АО «Маңғыстаумұнайгаз»;
- Сергазы Мирзагалиев – машинист автомобильного крана транспортного участка Кызылорда производственного филиала Кызылорда ТОО «QazaqGaz Onimderi»;
- Мурат Жумаликов – машинист тягового агрегата БПТУ ТОО «Богатырь Комир»;
- Игорь Кирилин – начальник смены гидроэлектростанции ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС»;
- Жаннур Балмаганбетова – медицинская сестра Отделения амбулаторной хирургии Клинической базы Департамента сестринского дела «University Medical Center»;
- Олжас Сапарбеков – вице-министр промышленности и строительства;
- Ерлан Аушарипов – заведующий отделом Аппарата Правительства;
- Ильяс Тулесов – заведующий отделом Аппарата Правительства;
- Дархан Мырзабаев – заведующий отделом Аппарата Правительства;
- Серик Аширов – председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК;
- Арсен Жаканбаев – председатель Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации;
- Абулкаир Аскеев – заместитель заведующего отделом Аппарата Правительства;
- Асет Таукенов – заместитель заведующего отделом Аппарата Правительства;
- Расул Тынысбаев – заместитель заведующего отделом Аппарата Правительства;
- Максат Елемесов – заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов;
- Канат Кабылбеков – заместитель председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции;
- Надир Курумбаев – заместитель председателя Комитета государственных услуг Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития;
- Айгуль Гендашева – заведующий сектором Аппарата Правительства;
- Даурен Мергенбаев – заведующий сектором Аппарата Правительства;
- Елдос Бертисов – главный инспектор Аппарата Правительства;
- Жадыра Даулетханова – главный инспектор Аппарата Правительства;
- Акылбек Жаксымбеков – главный инспектор Аппарата Правительства;
- Айдос Несипов – главный инспектор Аппарата Правительства;
- Сатыбалды Муканов – начальник аппарата НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»;
- Майра Нуртазина – главный консультант Аппарата Правительства;
- Мурат Сабыр – руководитель отдела Частного высшего профессионального образовательного учреждения «Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет»;
- Мустафа Шынгысбаев – машинист автомобильного крана цеха механизации и транспорта филиала «Южные межсистемные электрические сети» АО «KEGOC»;
- Балтабай Ибрагимов – оператор склада жидких реагентов 4-го разряда участка переработки продуктивных растворов рудника «Хорасан-1» ТОО «Кызылкум»;
- Тлеккабыл Медеуов – проводник пассажирского вагона Атырауского участка регионального филиала по пассажирским перевозкам «Западный» АО «Пассажирские перевозки.
Медалью «Шапағат»
- Зульфия Сагадиева – заведующая Блоком интенсивной терапии Больницы скорой медицинской помощи г. Семей Абайской области.
Почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері» присвоено
- Жулдыз Данбаевой – директор ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница №3» акимата г. Астаны.
Нагрудным знаком «Мемлекеттік қызмет ардагері» награждена
- Мария Сандыбаева – заведующая сектором Аппарата Правительства.