По поручению Главы государства в честь Дня Республики Премьер-министр Олжас Бектенов вручил государственные награды ветеранам труда, работникам железнодорожной, горно-металлургической, энергетической отраслей, сфер медицины, образования, науки, а также государственным служащим, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина