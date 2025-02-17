В Дели произошло землетрясение

В мире,Происшествия
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Премьер-министр Моди призвал сохранять спокойствие

Фото из открытых источников

Землетрясение магнитудой 4 балла по шкале Рихтера произошло сегодня в столице Индии - Нью-Дели. Толчки начались в 05:36 утра (05:06 по времени Астаны) и продолжались на протяжении нескольких секунд, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Как сообщает издание India Today, землетрясение вызвало панику среди жителей индийского столичного региона. Проживающие в высотных зданиях индийцы в районах Нойда и Газиабад выбежали из своих домов на улицу.

Сообщений о каких-либо разрушениях или пострадавших пока не поступало.

По данным Национального сейсмологического центра Индии, эпицентр залегал на глубине 5 километров в районе индийской столицы.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал граждан страны сохранять спокойствие.

«Толчки чувствовались в Дели и прилегающих регионах. Призываю всех сохранять спокойствие и следовать мерам предосторожности, оставаясь начеку из-за возможных афтершоков. Власти внимательно следят за ситуацией», - написал Моди в соцсетях.

В последние годы столичный регион Индии, находящийся в сейсмически активной зоне, уже сталкивался с землетрясениями. Так, в прошлом месяце до Дели дошли отголоски произошедшего в столице Непала - Катманду - сильного землетрясения магнитудой 7,1 балла.

В 2022 году землетрясение 4,1 магистратуры произошло в соседнем штате Харьяна. Вместе с тем, согласно данным Управления стихийных бедствий Дели, с 1720 года в индийской столице или прилегающих районах было зарегистрировано всего пять более мощных землетрясений силой от 5,5 до 6,7 баллов.

 

#землетрясение #Индия #Дели

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