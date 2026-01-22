В Десантно-штурмовых войсках развивают производство БПЛА

Служу отечеству!
20
Айман Аманжолова
корреспондент

В ДШВ Казахстана отмечается устойчивый прогресс в развитии беспилотных авиационных систем. Налажен полный цикл работ — от сборки и настройки до испытаний и передачи беспилотных летательных аппаратов в войска для применения по назначению, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Подразделения беспилотных авиационных систем были сформированы в ДШВ два года назад. За это время военнослужащие освоили практическое применение дронов, а также наладили их собственную сборку и ремонт, что позволило значительно сократить зависимость от внешних поставок. Мастерская по изготовлению и ремонту беспилотников начала работу в декабре 2025 года.

В ее составе — военнослужащие контрактной службы, прошедшие специализированную подготовку. Недавно здесь был собран сотый по счету дрон. Все изделия проходят обязательные контрольные испытания и затем направляются в воинские части. По словам специалистов, развитие этого направления продиктовано современными реалиями ведения войны. Анализ вооруженных конфликтов показывает возросшую роль беспилотных летательных аппаратов в разведке, корректировке огня и управлении подразделениями.

В текущем году на базе учебного центра Десантно-штурмовых войск начнется подготовка операторов беспилотных авиационных систем. Обучение будет проводить инструкторский состав, имеющий профильную подготовку и практический опыт эксплуатации различных типов БПЛА. Подразделения БАС уже прошли «боевое крещение» на учениях «Десант-2025». Они выполняли задачи воздушной разведки, корректировки огня авиации и артиллерии, нанесения огневого поражения, а также обеспечивали управление подразделениями в режиме реального времени.

В настоящее время на вооружении Десантно-штурмовых войск состоят тактические беспилотные авиационные системы отечественного и зарубежного производства. Работа по их дальнейшему освоению, модернизации и развитию продолжается в плановом порядке.

 

#Казахстан #производство #МО #дрон

Популярное

Все
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Бдительность полиции защитила от потерь
Рысь в лесу – хороший знак
Школа мастерства
Творческий дождь
Выявлены нарушения прав людей с инвалидностью
Новые легенды создают дети
Чтобы город жил в тепле
В Талдыкоргане мужчина пытался вскрыть банкомат
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Казахстан и Великобритания: сотрудничество в области археометаллургии
В крепкой связке с производством
Цифровая повестка региона
Воинской части – 65 лет
Диагностика без промедления
Осужден за истязание отца
Чуть не отдала полмиллиона
Путь народа – путь человека
Как избежать финансовых ловушек
Опыт врачей и точность технологий
Сюрприз на церемонии присяги
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
В Павлодаре будут готовить операторов дронов
Без ухабов и ям
Реанимобили прибыли в районы
Олжас Бектенов посетил Институт ядерной физики в Алматы
«Кайсар» метит в призеры?
Семья как зеркало мира
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Мощный снегопад обрушился на Камчатку
Дипломам открывают границы
Фронтовику-связисту исполнилось 100 лет
Завершилась XXII Международная Жаутыковская олимпиада
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан
Миланский рубеж: зимники выходят на финишную прямую
Вектор созидания: как преображается Кегенский район
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?

Читайте также

Казахстанские саперы уничтожили более 1200 взрывоопасных пр…
Как служат инженерные войска Казахстана
Бой начинается задолго до первого выстрела
Курсанты покорили 3500-метровый пик в Заилийском Алатау

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]