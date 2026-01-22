В ДШВ Казахстана отмечается устойчивый прогресс в развитии беспилотных авиационных систем. Налажен полный цикл работ — от сборки и настройки до испытаний и передачи беспилотных летательных аппаратов в войска для применения по назначению, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Подразделения беспилотных авиационных систем были сформированы в ДШВ два года назад. За это время военнослужащие освоили практическое применение дронов, а также наладили их собственную сборку и ремонт, что позволило значительно сократить зависимость от внешних поставок. Мастерская по изготовлению и ремонту беспилотников начала работу в декабре 2025 года.

В ее составе — военнослужащие контрактной службы, прошедшие специализированную подготовку. Недавно здесь был собран сотый по счету дрон. Все изделия проходят обязательные контрольные испытания и затем направляются в воинские части. По словам специалистов, развитие этого направления продиктовано современными реалиями ведения войны. Анализ вооруженных конфликтов показывает возросшую роль беспилотных летательных аппаратов в разведке, корректировке огня и управлении подразделениями.

В текущем году на базе учебного центра Десантно-штурмовых войск начнется подготовка операторов беспилотных авиационных систем. Обучение будет проводить инструкторский состав, имеющий профильную подготовку и практический опыт эксплуатации различных типов БПЛА. Подразделения БАС уже прошли «боевое крещение» на учениях «Десант-2025». Они выполняли задачи воздушной разведки, корректировки огня авиации и артиллерии, нанесения огневого поражения, а также обеспечивали управление подразделениями в режиме реального времени.

В настоящее время на вооружении Десантно-штурмовых войск состоят тактические беспилотные авиационные системы отечественного и зарубежного производства. Работа по их дальнейшему освоению, модернизации и развитию продолжается в плановом порядке.