В двух областях Казахстана ввели ограничение движения на автодорогах

Автодороги
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Венера Баталова
корреспондент

В связи с ухудшением погодных условий на республиканских автодорогах введено ограничение движения для грузового и общественного транспорта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КазАвтоЖол

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В области Жетысу закрыто движение на автодороге Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ, км 557-615 (от города Ушарал до границы область Абай).

Аналогичная ситуация в области Абай - на автодороге Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ км 615-768 (от границы области Жетысу до города Аягоз) и на дороге Таскескен-Бахты км 0-75 (от села Таскескен до села Уржар).

Ориентировочное время открытие дороги - 30 января в 18:00.

#Жетысу #Абай #закрытие #автодороги

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