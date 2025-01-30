В двух областях Казахстана ввели ограничение движения на автодорогах
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В связи с ухудшением погодных условий на республиканских автодорогах введено ограничение движения для грузового и общественного транспорта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КазАвтоЖол
В области Жетысу закрыто движение на автодороге Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ, км 557-615 (от города Ушарал до границы область Абай).
Аналогичная ситуация в области Абай - на автодороге Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ км 615-768 (от границы области Жетысу до города Аягоз) и на дороге Таскескен-Бахты км 0-75 (от села Таскескен до села Уржар).
Ориентировочное время открытие дороги - 30 января в 18:00.