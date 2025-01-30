В двух областях Казахстана ввели ограничение движения на автодорогах

В связи с ухудшением погодных условий на республиканских автодорогах введено ограничение движения для грузового и общественного транспорта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КазАвтоЖол

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В области Жетысу закрыто движение на автодороге Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ, км 557-615 (от города Ушарал до границы область Абай).

Аналогичная ситуация в области Абай - на автодороге Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ км 615-768 (от границы области Жетысу до города Аягоз) и на дороге Таскескен-Бахты км 0-75 (от села Таскескен до села Уржар).

Ориентировочное время открытие дороги - 30 января в 18:00.