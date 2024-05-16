В ЕАЭС будут взаимно поддерживать промышленность стран-участниц

На сегодня процедуру ратификации протокола завершили все государства-члены, за исключением Казахстана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию Протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части оказания государствами-членами ЕАЭС финансового содействия при реализации совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметил сенатор Шакарим Буктугутов, целью закона является ратификация протокола, направленного на создание правовой основы для финансирования совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности государств – членов Евразийского экономического союза. При этом, перечень проектов будет определяться Межправительственным советом.

Протоколом предусматривается норма, согласно которой Совет комиссии Евразийского экономического союза может принять решение об оказании финансового содействия за счет средств бюджета Союза. Источником финансирования проектов будет являться 10% от общей суммы поступлений в бюджеты государств-членов Евразийского экономического союза от специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин в финансовом году, предшествующем году утверждения бюджета Союза.

Максимальный объем субсидии на один проект будет составлять 1,8 млрд тенге в год, соответственно за 5 лет - составит 9,4 млрд тенге.

При этом коммерческая ставка кредита не должна превышать 6,5% к базовой ставке.

«При отборе кооперационных проектов устанавливаются следующие основные критерии отбора - участие предприятий от 3-х и более государств-членов ЕАЭС, заемщик должен привлечь другие страны за счет поставок комплектующих, либо оборудования, либо технологий, либо услуг (проектно-изыскательских и проектировочных работ, технологический инжиниринг, строительство), либо инвестиций, а производимая продукция в рамках кооперационного проекта должна считаться происходящей из государств-членов ЕАЭС. Решение об одобрении проекта принимается на Совете Евразийской экономической комиссии», - пояснил сенатор.

В целом процедура рассмотрения и одобрения кооперационного проекта регламентирована в Положении об отборе совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности и оказании финансового содействия при их реализации государствами – членами.

На всех этапах рассмотрения проекта принимают участие представители государственных органов и бизнес сообщества сторон.

Механизм финансового содействия является пилотным, со сроком на 5 лет, с возможностью пролонгации в случае отсутствия возражений государств-членов.

На сегодня процедуру ратификации протокола завершили все государства-члены, за исключением Казахстана.