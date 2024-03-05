В ЕАЭС придумали способ борьбы с "серыми" сертификатами аккредитации

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Для выявления оборота «серых» сертификатов из стран-членов ЕАЭС было предложено подтверждать проведение сертификации путем фото- и видеосъемок, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли

Эти и актуальные проблемы обсудили участники круглого стола под председательством заместителя главы Национального центра аккредитации (НЦА) Ержана Карасаева.

Кроме того, обсуждено ужесточение требований к протоколам испытаний продукции, на основе которых предполагается запуск серийного производства, а также актуализация материалов, аккредитованных субъектов рынка и цифровизации процесса.