В ЕАЭС введут возможность экстренных фитосанитарных мер в отношении вредных организмов

Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба МТИ РК

Как отмечается в заключении к документу, целью закона является ратификация Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, который подписан 25 мая 2023 года в городе Москва.

Протокол направлен на устранение существующих пробелов в действующем праве Евразийского экономического союза, которые касаются вопросов технического регулирования, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер, защиты прав потребителей, нетарифного регулирования и государственных закупок.

Поправки в Договор о Евразийском экономическом союзе предусматривают возможность введения государствами-членами экстренных фитосанитарных мер в отношении вредных организмов, не включенных в единый перечень подкарантинных объектов Евразийского экономического союза. При этом государство-член уведомляет об этом Евразийскую экономическую комиссию, другие государства Союза и вносит предложение о введении такой меры на таможенной территории.

Также протоколом предусматривается взаимное признание национальных электронных цифровых подписей для обеспечения доступа к участию в закупках, проводимых в электронном формате и упрощение процесса получения (оформления) разрешительных документов при ввозе и вывозе товаров.