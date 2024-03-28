В ЕАЭС введут возможность экстренных фитосанитарных мер в отношении вредных организмов

Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, передает корреспондент Kazpravda.kz
Как отмечается в заключении к документу, целью закона является ратификация Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, который подписан 25 мая 2023 года в городе Москва.
Протокол направлен на устранение существующих пробелов в действующем праве Евразийского экономического союза, которые касаются вопросов технического регулирования, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер, защиты прав потребителей, нетарифного регулирования и государственных закупок.
Поправки в Договор о Евразийском экономическом союзе предусматривают возможность введения государствами-членами экстренных фитосанитарных мер в отношении вредных организмов, не включенных в единый перечень подкарантинных объектов Евразийского экономического союза. При этом государство-член уведомляет об этом Евразийскую экономическую комиссию, другие государства Союза и вносит предложение о введении такой меры на таможенной территории.
Также протоколом предусматривается взаимное признание национальных электронных цифровых подписей для обеспечения доступа к участию в закупках, проводимых в электронном формате и упрощение процесса получения (оформления) разрешительных документов при ввозе и вывозе товаров.
«Ожидается, что ратификация Протокола позволит обеспечить дальнейшее укрепление интеграционных процессов рамках ЕАЭС, устранить существующие пробелы в действующем праве ЕАЭС, выявленные в ходе правоприменительной практики, реализовать мероприятия стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года», - говорится в заключении.