Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию Протокола о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, Протоколом предусматривается утверждение положения, регулирующего порядок перемещения через таможенную границу товаров, приобретаемых в рамках электронной торговли. Данные изменения предусматривают правовое закрепление механизма оформления, декларирования, временного хранения и выпуска товаров, приобретаемых физическими лицами через электронные торговые площадки, а также определение порядка взимания таможенных платежей по данным категориям товаров.

Протоколом предусмотрено выделение товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях от зарубежных интернет-площадок в адрес физических лиц, в отдельную категорию товаров – товары электронной торговли.

Также вводится понятие «оператор электронной торговли» — это почтовый оператор, осуществляющий доставку товаров электронной торговли.

Кроме того, предусматривается таможенное декларирование всего объема товаров электронной торговли с введением нового вида таможенной декларации – декларация электронной торговли.