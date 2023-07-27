Гражданина Грузии подозревают в мошенничестве в Алматы

Скриншот с видео пресс-службы ДП Алматы

Гражданина Грузии подозревают в серии мошенничеств в Алматы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

Как информировали в подразделении "Киберпол", преступную деятельность 41-летнего иностранца пресекли в ходе специальной операции.

"Предварительно, он обманом фишинговым способом присваивал деньги казахстанцев, оформляющих кредиты в банках. По некоторым данным, иностранец мог промышлять этой схемой обмана на протяжении нескольких лет. Проверяется его причастность к другим аналогичным фактам", – сообщили в пресс-службе ДП.

Подозреваемый взят под стражу.