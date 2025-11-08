Делегация из Казахстана приняла участие в международном конгрессе архивов ICA Barcelona 2025
Международный диалог и общие вызовы
Форум, который проводится один раз в четыре года, собрал более двух тысяч специалистов из 100 стран мира. Тема конгресса Knowing Pasts, Creating Futures точно отражает его главную идею. Несмотря на разные экономические условия и уровень технологического развития, архивисты всего мира сталкиваются с одними и теми же вызовами. Это сохранность документального и культурного наследия в условиях природных катастроф и конфликтов, подготовка архивистов нового поколения, развитие профессиональных компетенций и поиск баланса между инновациями и ответственностью.
Особое внимание на форуме было уделено будущему профессии. Каким будет архивист через 10–20 лет? Какие инструменты станут его помощниками? Один из самых обсуждаемых вопросов – роль искусственного интеллекта в архивной практике. Только по этой теме было 23 доклада, не считая выступлений, посвященных цифровизации и инновациям.
На таком масштабном событии, как Генеральная ассамблея Международного совета архивов, прошедшем в рамках конгресса, президент МСА Жозе Кирпс с высокой трибуны рассказала о своем рабочем визите в Казахстан и высоко оценила деятельность Архива Президента РК. По ее словам, визит в Астану летом этого года позволил ей лично ознакомиться с развитием архива, особенно в сфере цифровизации и профессиональной подготовки сотрудников. Г-жа Жозе Кирпс подчеркнула положительные изменения, достигнутые за последний год.
ИИ в архивной практике: взгляд со всех континентов
Мне выпала честь председательствовать на сессии «Искусственный интеллект в архивной практике», где обсуждались как технические, так и этические аспекты внедрения новых технологий. В зале не было свободных мест – более 200 слушателей приняли участие в работе сессии. Это говорит о том, что тема действительно волнует профессионалов всего мира.
В рамках данной сессии эксперты из ОАЭ, США, Колумбии и Нигерии представили результаты исследований о том, как ИИ влияет на профессиональную идентификацию архивистов, какие этические вопросы затрагивает его применение, какие возможности и вызовы предвещает внедрение искусственного интеллекта в архивную деятельность, каковым является уровень готовности развивающихся стран. Многие отметили, что технологии ИИ способны значительно упростить рутинные процессы, например, распознавание текстов, сортировку больших массивов данных и контекстный поиск информации в архивах. Это дает специалистам возможность сосредоточиться на более сложных задачах, в том числе на аналитической и исследовательской работе.
Искусственный интеллект уже сегодня способен существенно облегчить деятельность архивов. Он помогает ускорять процессы обработки и структурирования информации, формировать метаданные, выявлять связи между документами. Однако ИИ – не волшебная палочка, а инструмент с определенными технологическими компонентами, который нужно обучать, контролировать, актуализировать, а также проводить мониторинг результата его работы и перепроверять, понимать алгоритмы принятия им решений.
Вместе с тем обсуждение, в котором смогли поучаствовать эксперты из архивов ОАЭ в Шардже, Института истории Польской академии наук, архивов Италии, показало, что использованию ИИ должно предшествовать создание продуманной и выверенной нормативной и этической базы. Прозвучали предложения о необходимости разработки международных и национальных программ по развитию искусственного интеллекта, формировании политики ответственного применения технологий в архивной сфере.
В этом контексте особенно важно отметить, что меры, предпринимаемые в Казахстане, соответствуют мировым тенденциям. Наша страна уже начала активную работу по развитию технологий искусственного интеллекта. По поручениям Президента Касым-Жомарта Токаева, озвученным в Послании «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию», Правительством проводится масштабная работа по формированию экосистемы ИИ.
В марте 2025 года на Национальном курултае в Бурабае Глава государства особо подчеркнул важность создания национального цифрового архива, который будет доступен отечественным и зарубежным разработчикам нейросетей. Все эти стратегические шаги формируют прочный фундамент для устойчивого развития страны в условиях цифровой трансформации, включая архивную отрасль.
Во время дискуссии мы пришли к общему мнению, что искусственный интеллект не заменит человека, а станет инструментом, помогающим архивисту в его профессиональной деятельности. Однако важно понимать принципы и механизмы работы новых технологий (например, выработки рекомендаций ИИ), чтобы управлять ими, а не зависеть от них.
Этика, прозрачность и образование
На конгрессе особое внимание было уделено вопросам защиты персональных данных, этике использования, ответственному применению ИИ и устойчивых (зеленых) технологий. Архивисты обсуждали такие риски, связанные с использованием искусственного интеллекта, как утечка данных, алгоритмическая предвзятость, энергозатратность вычислений. Подчеркивалось, что, несмотря на огромный потенциал технологий, ответственность за результат всегда несет человек. Соответственно, последнее слово при принятии решений остается за архивистом.
Во всех обсуждениях звучал общий тезис: искусственный интеллект необходим, он открывает новые возможности для архивного дела, но при этом несет и определенные риски и вызовы. Однако это не означает необходимость отказа от его применения, но требует выработки подходов, которые помогут предотвратить и исключить возможные негативные последствия. Только сочетание профессиональных знаний, этических ориентиров и цифровой грамотности позволит использовать ИИ во благо науки, общества и исторической памяти.
Отмечу, что в Архиве Президента Республики Казахстан вопросам профессионального развития сотрудников уделяется особое внимание. Ежегодно не менее двадцати специалистов проходят курсы повышения квалификации, в том числе по искусственному интеллекту и цифровой грамотности.
Кроме того, сотрудники архива регулярно участвуют в специализированных образовательных программах и тренингах, направленных на развитие профессиональных и управленческих компетенций. Так, в июле 2025 года 11 сотрудников прошли интенсивный курс «Практическое применение методики реинжиниринга бизнес-процессов государственных органов», организованный Центром поддержки цифрового правительства. В рамках партнерства с Satbayev University до конца года около 70 сотрудников архива пройдут онлайн-курс «Искусственный интеллект для всех».
Казахстан в мировом архивном пространстве
Отдельным блоком на конгрессе обсуждалась подготовка нового поколения специалистов. Без образования и понимания основ цифровых систем невозможно говорить о качественном применении ИИ. Международный совет архивов уже начал разработку образовательных модулей и видеокурсов, которые будут доступны на его сайте.
Стоит отметить, что приоритеты, обозначенные руководством нашей страны, полностью перекликаются с глобальной повесткой. По некоторым направлениям мы идем в ногу со временем, а в отдельных направлениях даже опережаем мировые тенденции. Цифровизация, развитие компетенций, обеспечение прозрачности и сохранение исторической памяти – все это лежит в основе нашей работы.
На конгрессе были представлены практические решения и успешные кейсы применения искусственного интеллекта в архивной деятельности. Участники рассказывали о регулировании работы интеллектуальных систем. Были продемонстрированы интересные наработки по распознаванию рукописей, структурированию данных и повышению точности автоматического поиска документов. Такие подходы можно адаптировать и использовать в казахстанской практике.
Также на конгрессе была инициирована работа международной экспертной группы, которая займется сбором данных о рисках и возможностях ИИ, выработкой рекомендаций по его безопасному и целесообразному применению в архивной сфере.
Для нас участие в таком форуме, как Конгресс ICA, – это возможность представить страну на мировой арене, укрепить профессиональные связи и обменяться опытом с коллегами со всего мира. В частности, состоялась встреча с главным редактором журнала ICA Comma Форгет-Шартеррерой Замбуко, членом редакционной коллегии которого я являюсь с этого года. Кроме того, были проведены профессиональные переговоры с директором Национального архива Великобритании Солом Нэссом, а также с представителями национальных архивов Японии, Сингапура, Объединенных Арабских Эмиратов и Турции.
Подводя итоги, я могу сказать, что архивная профессия стоит на пороге новой эры. Мы видим, как технологии меняют наш подход к сохранению документов, но при этом подтверждаем, что ценность человеческого знания и экспертности остается неизменной. Искусственный интеллект может облегчить рутину, повысить эффективность, но доверие к архивам строится на человеческом опыте, ответственности и уважении к прошлому.