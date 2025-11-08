фото предоставлено организаторами

Международный диалог и общие вызовы

Форум, который проводится один раз в четыре года, собрал более двух тысяч специалистов из 100 стран мира. Тема конгресса Knowing Pasts, Creating Futures точно отражает его главную идею. Несмотря на разные экономические условия и уровень технологического развития, архивисты всего мира сталкиваются с одними и теми же вызовами. Это сохранность документального и культурного наследия в условиях природных катастроф и конфликтов, подготовка архивистов нового поколения, развитие профессиональных компетенций и поиск баланса между инновациями и ответственностью.

Особое внимание на форуме было уделено будущему профессии. Каким будет архивист через 10–20 лет? Какие инструменты станут его помощниками? Один из самых обсуждаемых вопросов – роль искусственного интеллекта в архивной практике. Только по этой теме было 23 доклада, не считая выступлений, посвященных цифровизации и инновациям.

На таком масштабном событии, как Генеральная ассамблея Международного совета архивов, прошедшем в рамках конгресса, президент МСА Жозе Кирпс с высокой трибуны рассказала о своем рабочем визите в Казахстан и высоко оценила деятельность Архива Президента РК. По ее словам, визит в Астану летом этого года позволил ей лично ознакомиться с развитием архива, особенно в сфере цифровизации и профессиональной подготовки сотрудников. Г-жа Жозе Кирпс подчеркнула положительные изменения, достигнутые за последний год.

ИИ в архивной практике: взгляд со всех континентов

Мне выпала честь председательствовать на сессии «Искусственный интеллект в архив­ной практике», где обсуждались как технические, так и этические аспекты внедрения новых технологий. В зале не было свободных мест – более 200 слушателей приняли участие в работе сессии. Это говорит о том, что тема действительно волнует профессио­налов всего мира.

В рамках данной сессии эксперты из ОАЭ, США, Колумбии и Нигерии представили результаты исследований о том, как ИИ влия­ет на профессиональную идентификацию архивистов, какие этические вопросы затрагивает его применение, какие возможности и вызовы предвещает внедрение искусственного интеллекта в архивную деятельность, каковым является уровень готовности развивающихся стран. Многие отметили, что технологии ИИ способны значительно упростить рутинные процессы, например, распознавание текстов, сортировку больших массивов данных и контекстный поиск информации в архивах. Это дает специалистам возможность сосредоточиться на более сложных задачах, в том числе на аналитической и исследовательской работе.

Искусственный интеллект уже сегодня способен существенно облегчить деятельность архивов. Он помогает ускорять процессы обработки и структурирования информации, формировать метаданные, выявлять связи между документами. Однако ИИ – не волшебная палочка, а инструмент с определенными технологическими компонентами, который нужно обучать, контролировать, актуализировать, а также проводить мониторинг результата его работы и перепроверять, понимать алгоритмы принятия им решений.

Вместе с тем обсуждение, в котором смогли поучаствовать эксперты из архивов ОАЭ в Шардже, Института истории Польской академии наук, архивов Италии, показало, что использованию ИИ должно предшествовать создание продуманной и выверенной нормативной и этической базы. Прозвучали предложения о необходимости разработки международных и национальных программ по развитию искусственного интеллекта, формировании политики ответственного применения технологий в архивной сфере.

В этом контексте особенно важно отметить, что меры, предпринимаемые в Казахстане, соответствуют мировым тенденциям. Наша страна уже начала активную работу по развитию технологий искусственного интеллекта. По поручениям Президента Касым-Жомарта Токаева, озвученным в Посла­нии «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию», Правительством проводится масштабная работа по формированию экосистемы ИИ.

В марте 2025 года на Национальном курултае в Бурабае Глава государства особо подчеркнул важность создания национального цифрового архива, который будет доступен отечественным и зарубежным разработчикам нейросетей. Все эти стратегические шаги формируют прочный фундамент для устойчивого развития страны в условиях цифровой трансформации, включая архив­ную отрасль.

Во время дискуссии мы пришли к общему мнению, что искусственный интеллект не заменит человека, а станет инструментом, помогающим архивисту в его профессиональной деятельности. Однако важно понимать принципы и механизмы работы новых технологий (например, выработки рекомендаций ИИ), чтобы управлять ими, а не зависеть от них.

Этика, прозрачность и образование

На конгрессе особое внимание было уделено вопросам защиты персональных данных, этике использования, ответственному применению ИИ и устойчивых (зеленых) технологий. Архивисты обсуждали такие риски, связанные с использованием искусственного интеллекта, как утечка данных, алгоритмическая предвзятость, энергозатрат­ность вычислений. Подчеркивалось, что, несмотря на огромный потенциал технологий, ответственность за результат всегда несет человек. Соответственно, последнее слово при принятии решений остается за архивистом.

Во всех обсуждениях звучал общий тезис: искусственный интеллект необходим, он открывает новые возможности для архивного дела, но при этом несет и определенные риски и вызовы. Однако это не означает необходимость отказа от его применения, но требует выработки подходов, которые помогут предотвратить и исключить возможные негативные последствия. Только сочетание профессиональных знаний, этических ориентиров и цифровой грамотности позволит использовать ИИ во благо науки, общества и исторической памяти.

Отмечу, что в Архиве Президента Респуб­лики Казахстан вопросам профессионального развития сотрудников уделяется особое внимание. Ежегодно не менее двадцати специалистов проходят курсы повышения квалификации, в том числе по искусственному интеллекту и цифровой грамотности.

Кроме того, сотрудники архива регулярно участвуют в специализированных образовательных программах и тренингах, направленных на развитие профессиональных и управленческих компетенций. Так, в июле 2025 года 11 сотрудников прошли интенсивный курс «Практическое применение методики реинжиниринга бизнес-процессов государственных органов», организованный Центром поддержки цифрового правительства. В рамках партнерства с Satbayev University до конца года около 70 сотрудников архива пройдут онлайн-курс «Искусственный интеллект для всех».

Казахстан в мировом архивном пространстве

Отдельным блоком на конгрессе обсуждалась подготовка нового поколения специалистов. Без образования и понимания основ цифровых систем невозможно говорить о качественном применении ИИ. Международный совет архивов уже начал разработку образовательных модулей и видеокурсов, которые будут доступны на его сайте.

Стоит отметить, что приоритеты, обозначенные руководством нашей страны, полностью перекликаются с глобальной повесткой. По некоторым направлениям мы идем в ногу со временем, а в отдельных направлениях даже опережаем мировые тенденции. Цифровизация, развитие компетенций, обеспечение прозрачности и сохранение исторической памяти – все это лежит в основе нашей работы.

На конгрессе были представлены практические решения и успешные кейсы применения искусственного интеллекта в архивной деятельности. Участники рассказывали о регулировании работы интеллектуальных систем. Были продемонстрированы интересные наработки по распознаванию рукописей, структурированию данных и повышению точности автоматического поиска документов. Такие подходы можно адаптировать и использовать в казахстанской практике.

Также на конгрессе была инициирована работа международной экспертной группы, которая займется сбором данных о рисках и возможностях ИИ, выработкой рекомендаций по его безопасному и целесообразному применению в архивной сфере.

Для нас участие в таком форуме, как Конгресс ICA, – это возможность представить страну на мировой арене, укрепить профессиональные связи и обменяться опытом с коллегами со всего мира. В частности, состоялась встреча с главным редактором журнала ICA Comma Форгет-Шартеррерой Замбуко, членом редакционной коллегии которого я являюсь с этого года. Кроме того, были проведены профессиональные переговоры с директором Национального архива Великобритании Солом Нэссом, а также с представителями национальных архивов Японии, Сингапура, Объединенных Арабских Эмиратов и Турции.

Подводя итоги, я могу сказать, что архивная профессия стоит на пороге новой эры. Мы видим, как технологии меняют наш подход к сохранению документов, но при этом подтверждаем, что ценность человеческого знания и экспертности остается неизменной. Искусственный интеллект может облегчить рутину, повысить эффективность, но доверие к архивам строится на человеческом опыте, ответственности и уважении к прошлому.