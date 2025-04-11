Зибор Мозес родом из Нигерии, но уже много лет он проживает в Казахстане. Его работы переносят зрителя в мир африканских шаманских практик, где границы между реальностью и сновидениями стираются. Его картины отсылают наше сознание к ритуальным маскам и сакральным узорам, используемым для общения с духами. Работы Зибора наполнены энергией и мифологией народа Нигерии и Ганы, откуда происходят его корни.

– Его картины обращаются к духам – защищающим, направляющим или предупреждающим. Художник через игру света и теней создает эффект погружения в таинственный ритуал. Зибор использует насыщенные оттенки, создающие атмосферу мистики и ритуального транса. Его композиции передают ощущение священнодействия, невольным участником которого становится зритель, – рассказывает искусствовед Лейла Махат. – Этот проект открывает казахстанской аудитории новые аспекты современного искусства, объединяя элементы традиционной культуры с авангардным подходом.

В свою очередь работы Жанибека Саулета переносят зрителя в мир шаманов, где каждое изображение становится проводником между материальным и духовным мирами. В основе его творчества лежат воспоминания о кочевой культуре, сохраненной в генетической памяти мастера. Абстрактные образы отсылают к древним ритуалам и жертвоприношениям, когда шаман выступал медиатором между небесами и землей.

– Его картины наполнены энергией Великой степи. Художник применяет природные текстуры, абстрактные и конкретные формы и символы, напоминающие орнаменты древних кочевников. Использование в его картинах локальных цветовых пятен и динамичных форм символизирует движение энергии и цикличность жизни, – рассказывает Лейла Махат. – Абсолютный черный и абсолютный белый цвета в картинах начинают звенеть и источать энергию. Формы и сюжеты делают то, о чем говорил Шокан Уалиханов: они удивляют и заставляют задуматься о многом. О чистоте, глубине, боли, радости, о взаимосвязи наших эмоций с миром, которым мы сами себя окружили. Жанибек передает мистический смысл обрядов, связанных с древними верованиями, защитой и трансформацией.

Экспозиция «Сыновья шамана» предлагает зрителю погрузиться в уникальный опыт, где культурное наследие двух континентов сплетается в одну мистическую нить. Эта выставка помогает глубже понять, как ритуалы, символы и энергия предков продолжают жить в современном искусстве.

Работы Жанибека и Зибора вдохновляют на переосмысление традиционного искусства и поиск новых форм выражения. Они демонстрируют, что культура и духовность – это универсальные ценности, которые объединяют человечество. Для каждого зрителя выставка становится не только эстетическим, но и личным духовным опытом, пробуждающим вопросы о происхождении, связи с природой и месте человека в мире.