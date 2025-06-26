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На площадке совета рассмотрены современные вызовы и угрозы, связанные с незаконным оборотом наркотиков и выработаны совместные меры по их нейтрализации на национальном и международном уровнях.



В заседании приняли участие представители Администрации Президента, Правительства, депутаты Парламента, руководители государственных органов, международные партнёры, включая Управление по наркотикам и преступности ООН, ОБСЕ, ЦАРИКС, CADAP, дипломатические миссии зарубежных стран (посольств США, Германии, Китая, Королевства Саудовской Аравии, Турции), а также представители неправительственных организаций.

Генпрокурор Берик Асылов отметил, что по поручению Главы государства в стране реализуется системная антинаркотическая политика, основанная на ужесточении уголовной ответственности организаторов наркобизнеса, цифровизации механизмов выявления и пресечения наркоканалов, перекрытии финансовых потоков и расширении международного взаимодействия.



Казахстан, ратифицировавший все три основные конвенции ООН по контролю над наркотиками, избран в состав Комиссии ООН по наркотикам и до 2029 года будет представлять Азиатско-Тихоокеанский регион, что возлагает на нашу страну значительную ответственность.



За последние пять лет объём синтетических наркотиков, изъятых из незаконного оборота, увеличился в 100 раз - с 13 кг до 1,5 тонны. Только с начала текущего года ликвидировано 9 организованных преступных групп, в том числе 3 транснациональных. Перекрыто 111 каналов поставки наркотиков, из них 19 — международные.



Всего правоохранительными органами арестовано наркодоходов на сумму свыше 10 млрд тенге. По принципу «follow the money» пресечены преступные схемы с использованием криптовалют, заморожено более 50 тысяч дроп-счетов на сумму свыше 2,4 млрд тенге.



В ходе заседания были озвучены конкретные примеры резонансных расследований. В Мангистауской области ликвидирована преступная группа, у которой изъяты наличные деньги и цифровые активы на сумму 2,3 млрд тенге.



В области Ұлытау выявлена и обезврежена крупнейшая наркоплощадка «Kaef-mafia», организованная иностранными гражданами. Арестована криптовалюта на сумму 6 млн долларов США, задержаны три лица, четверо объявлены в розыск.



Особое внимание уделено вопросам международного сотрудничества.



В городе Шымкент спецпрокурорами совместно с Управлением по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США (DEA) впервые создана международная следственно-оперативная группа по делу наркомаркета «Карбон». Выявлены иностранные счета, включая криптовалютные транзакции.



В результате раскрыта международная преступная схема, выявлено 500 тысяч незаконных транзакций на 70 млрд тенге, конфисковано имущество на 500 млн тенге. Задержаны 24 лица, 18 из них под стражей.



Как подчеркнул БерикАсылов, цифровая наркосеть стала новой реальностью для Казахстана. Практически все наркопреступления совершаются в интернет-пространстве и зачастую организовываются из-за рубежа.



Глобализация наркобизнеса требует новых подходов и консолидации усилий государственных органов, международных партнеров и гражданского общества. Также озвучено, что в рамках законодательной реформы ужесточено наказание за производство наркотиков вплоть до пожизненного лишени я свободы. Одновременно смягчены меры наказания для «закладчиков». Эти изменения затронули более 3800 осужденных: 328 уже освобождены, у более чем 2600 сокращены сроки наказания.



В ходе обсуждения представители международных и неправительственных организаций подтвердили готовность к участию в совместных действиях.