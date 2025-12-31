В глубинке открылись социально значимые объекты

Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

В рамках программы модернизации сельского здравоохранения в регионе предусмотрено обновление 30 медучреждений – в прошлом году запустили 24, в этом году еще шесть. Например, в селе Ивановка района Теренколь, где живут более 500 человек, включая свыше 110 детей до 14 лет, медицинский пункт переехал из приспособ­ленной половины двухквартирного дома в отдельно стоящее просторное здание.

Это очень удобно как для медицинских работников, так и для пациентов – здесь трудится опытная медсестра, а врач приезжает из села Алтай, центра сельского округа, раз в неделю. Учреждение теперь оснащено современным диагностическим и физиотерапевтическим оборудованием, что позволяет оказывать первичную медпомощь на качественно новом уровне. Установлены компьютерный спирометр для диагностики нарушений вентиляционной способности легких, 12-канальный телекардиограф для раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний, а также стационарный ультрафио­летовый облучатель для лечения заболеваний верхних дыхательных путей и полости уха. Кроме того, открыт процедурный кабинет. Теперь сельчане смогут получать соответствующее лечение, не выезжая в райцентр.

Для Ивановки это стало знаковым событием – его ждали давно и с нетерпением. Местный житель Серикбай Сагындыков признает – раньше было много проблем, чуть что, приходилось ехать в Алтай. Теперь созданы отличные условия в медпункте, работает аптека, ивановцы довольны.

А вот для жителей пригородного павлодарского села Жетекши отличным подарком к Новому году стал Дом культуры им. Шамши Калдая­кова. Здание общей площадью 1 500 кв. м, строительство которого велось в течение двух лет, оснащено современным оборудованием – зрительный зал рассчитан на 300 мест, предусмотрены залы для хореографии и музыки, а также кабинеты для кружков и творческих студий для сельчан всех возрастов.

С важным событием жителей Жетекши поздравил аким области Асаин Байханов. В своем выступлении он отметил, что открытие таких объектов является частью системной работы по комплексному развитию сельских территорий.

– Дом культуры – это сердце любого села, место, куда люди приходят общаться и творить. Такие объекты позволяют сохранять и развивать культурные традиции, вовлекать молодежь в активную творческую жизнь и объединять жителей. Комп­лексное развитие сел невозможно без создания современной социальной и культурной инфраструктуры, – подчеркнул глава региона.

Важным событием под занавес года стало открытие в двух дальних селах области новых противопожарных пунктов, оснащенных всем необходимым для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. МЧС последовательно реализует меры по повышению уровня противопожарной безопасности в сельской местности – при активном участии местных исполнительных органов в регионах внедряется инициатива «Ауыл құтқарушылары».

О том, как в рамках этого проекта выстроено взаимодействие между госструктурами и местным сообществом, можно судить по работе пожарного поста в селе Орловка Щербактинского района, который будет обслуживать также и село Красиловка, обеспечивая защиту около 1 400 человек.

Районный акимат совместно с ДЧС Павлодарской области предусмотрели материально-техническое оснащение пункта первичными средствами пожаротушения, средствами связи и специализированной пожарной автомашиной «Газель Валдай», укомплектованной оборудованием и комплектами боевой одежды пожарных. Это позволит эффективно ликвидировать возгорания уже на начальной стадии. Дополнительно селообразующее агропредприятие ТОО «Победа» предоставило высоко­проходимую пожарную технику ЗИЛ-131, трактор «Беларус» с плугом, кроме этого, подготовило теплый бокс для техники и помещение для отдыха сотрудников.

В таком же формате создавался пожарный пост в селе Галицкое Успенского района. Здесь ТОО «Галицкое» продемонстрировало пример того, как бизнес заботится не только о своих сотрудниках, но и о безопасности всего сельского округа.

Стоит отметить, что программа «Ауыл құтқарушылары» позволяет интегрировать добровольные формирования в единую систему реагирования, создавать устойчивую инфраструктуру безопасности на местах, а также увеличить радиоохват в сельской местности для оперативной передачи информации и взаимодействия. В настоящее время в Павлодарской области уже функ­ционирует 79 противопожарных пунктов.

