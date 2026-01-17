В городе Косшы открылась новая поликлиника

Здравоохранение
85

Учреждение рассчитано на приём 1000 человек за одну смену, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24 KZ»

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Строительство поликлиники было начато в ходе рабочей поездки Главы государства в город Косшы в августе 2024 года.  .  

Поликлиника оснащена высокотехнологичным оборудованием для оказания первичной медико-санитарной, экстренной, плановой, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи и будет обслуживать более 100 тыс. жителей города Косшы.

Инвестором проекта является ТОО «VIAMEDIS KOSSHY», общая стоимость составляет порядка 30 млрд тенге. Проект полностью реализован на средства компании, без затрат для государственного бюджета.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова поздравила жителей Косшы с большим событием в жизни города, пожелала успехов коллективу поликлиники.

До конца года планируется завершить строительство стационара на 350 коек, включая 50 реабилитационных коек для жителей Косшы, а также Шортандинского, Ерейментауского, Егиндыкольского, Аршалынского, Коргалжынского, Целиноградского и Астраханского районов Акмолинской области.

Всего в поликлинике и стационаре планируется создание более 700 постоянных рабочих мест. Инвестор также планирует построить здания пансионата и жилого дома для медицинских работников больницы.

«Поликлиника возведена в соответствии с международными стандартами. Как только было объявлено о строительстве, мы давали свои рекомендации по необходимому оборудованию для реанимационного и реабилитационного отделений. У этого проекта большое будущее», – поделился мнением обладатель звания «Еңбек ері», врач-неирохирург высшей категории, доктор медицинских наук Серик Акшолаков.

К слову, всего за два года в Акмолинской области было построено 38 медицинских объектов, что обеспечило доступ к медицинской помощи более чем для 75 тысяч жителей сельских населенных пунктов. Одним из масштабных проектов стала многопрофильная межрайонная больница, построенная в районе Биржан сал. Кроме того, проведен капитальный ремонт основного корпуса Атбасарской районной больницы, в городе Кокшетау ведётся строительство многопрофильной больницы на 630 койко-мест, завершен капитальный ремонт шестиэтажного корпуса областной детской больницы и реабилитационного центра «Болашак».

 

 

#медицина #Косшы #поликлиника

