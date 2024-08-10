В Иране казнили 29 человек за один день – правозащитники

По данным ООН, в этом году в стране было приведено в исполнение по меньшей мере 345 смертных приговоров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

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В минувшую среду в Иране повесили не менее 29 человек, включая 26 осужденных в ходе групповой казни в одной из тюрем страны, сообщают правозащитные организации. За день до этого международное сообщество осудило казнь одного из участников протестов 2022 года.

Норвежская организация Iran Human Rights сообщила, что 26 человек были казнены в тюрьме Гезельхезар в городе Кередж недалеко от Тегерана и еще трое — в городской тюрьме Кереджа.

По данным ООН, в этом году было приведено в исполнение по меньшей мере 345 смертных приговоров, среди которых 15 — в отношении женщин.

Казненные, среди которых были два гражданина Афганистана, были осуждены за убийства, наркотики и изнасилования.

Правозащитные группы неоднократно обвиняли Иран в использовании смертной казни для нагнетания страха в обществе после протестов 2022 года. По оценкам правозащитников, в Иране ежегодно казнят больше людей, чем в любой другой стране мира, кроме Китая.

«Если от международного сообщества не последует незамедлительной реакции, сотни людей могут стать жертвами машины убийств Исламской Республики в ближайшие месяцы», — заявил директор IHR Махмуд Амири-Могаддам.

В IHR подчеркнули, что групповая казнь такого масштаба — беспрецедентный случай за последние годы в Иране, последний аналогичный пример относится к 2009 году.