В Канаде ищут выигравшего $40 млн в лотерею

В канадской провинции Альберта был сорван джек-пот национальной лотереи в 50 млн канадских, или 40 млн американских долларов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
Организаторы лотереи Lotto Max назвали выигрышные номера – 5, 13, 20, 37, 39, 40 и 41. Сообщается, что имя победителя, приобретшего оказавшийся счастливым билет в Альберте, пока не известно. Везунчик на данный момент не объявлялся.
Лотерея Lotto Max была запущена в Канаде в 2009 году и с тех пор стала одной из самых популярных местных лотерей с крупнейшими джек-потами, которые могут достигать 50 млн долларов. Для выигрыша главного приза необходимо угадать семь основных номеров от 1 до 49. Вероятность такого выигрыша равна 1 к 28 млн, отмечают организаторы.
Напомним, что недавно в соседних США водитель грузовика выиграл в лотерею еще более крупную сумму – $153 млн.