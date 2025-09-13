Фото: Минкультинформ

В Казахстане 15 сентября одновременно в 19 городах страны пройдет кастинг JARQYRA по выявлению будущих звезд кинематографа

Он реализуются в рамках исполнения поручений Главы государства по модернизации культурной политики и продолжаются под системным руководством министра культуры и информации Аиды Балаевой.

Прошедшие кастинг будут включены в актерскую базу государственного Центра поддержки национального кино и получат шанс стать частью будущих кинопроектов. Данные отобранных кандидатов будут размещены на его официальном сайте www.kazakhcinema.kz в разделе актерской онлайн-базы. Эта база станет открытой платформой для продюсеров и кинокомпаний, заинтересованных в новых лицах.

– За последние годы при поддержке Киноцентра было профинансировано 34 дебютных фильма, - отметил председатель правления ГЦПНК Курманбек Жумагали, объявляя о проекте JARQYRA. - Это стало основой для становления нового поколения режиссеров и актеров. Вышедший в республиканский прокат в начале сентября фильм-катастрофа «QAITADAN» - один из таких проектов. Эта лента, найдя отклик у широкой аудитории, за первую неделю проката собрала около полумиллиарда тенге.

Ранее благодаря такому кастингу звездой большого экрана стала Самал Еслямова, удостоенная приза Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль (фильм «Айка», 2018 год), а также такие актеры как Гузель Жан (исполнительница главной роли в фильме «Игроманка») и Марат Абишев (фильм «Адам және алма»).