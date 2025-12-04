В Казахстане обновили правила НВП

Служу отечеству!
15
Айман Аманжолова
корреспондент

Армия усиливает подготовку допризывников, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

В Казахстане утверждены обновлённые Правила начальной военной подготовки (НВП), значительно меняющие содержание дисциплины и усиливающие участие Вооружённых сил в подготовке школьников к службе. Приказ подписан министром обороны 4 ноября.

Документ разработан департаментом организационно-мобилизационной работы Генерального штаба с учётом поправок в законодательство о воинской службе и военно-патриотическом воспитании. Правила устанавливают единые подходы к организации и преподаванию НВП в школах, колледжах и учреждениях профобразования, уточняют требования к педагогам и расширяют практическую составляющую курса.

Одним из ключевых изменений стало возвращение дисциплине исторического названия «начальная военная подготовка». Программа усиливается за счёт увеличения практических элементов, учебно-полевых занятий и расширения разъяснительной работы о правах, обязанностях и социальных гарантиях военнослужащих.

Советник министра обороны Республики Казахстан Айгуль Тулембаева подчеркнула, что обновления направлены на повышение качества подготовки будущих призывников:

«Мы возвращаем НВП её настоящее содержание: это первый этап подготовки граждан к армии. Ребята должны понимать устав, обязанности военнослужащего, свои права и гарантии после службы. Армия сегодня — это реальная возможность получить профессию, образование и перспективы. Мы хотим, чтобы школьники знали об этом заранее».

Существенно меняются требования к преподавателям: вести НВП смогут только граждане, имеющие педагогическое образование по специальности и личный опыт прохождения военной службы. Те педагоги, которые уже работают по дисциплине, сохранят свои должности. Для военнослужащих с выслугой не менее десяти лет вводится возможность бесплатной педагогической переподготовки на базе военных учебных заведений Министерства обороны.

По словам Тулембаевой, это решение укрепит кадровую базу и повысит доверие школьников к предмету:

«Ученики должны видеть перед собой человека, который сам служил. Это снимает страхи и недоверие, позволяет объяснить, как армия устроена на самом деле».

Обновлённые Правила также расширяют роль воинских частей: усиливается практическая составляющая учебно-полевых сборов, командиры подразделений будут участвовать в отдельных занятиях и предоставлять полевую базу. Повышение квалификации преподавателей НВП отныне проводится только на базе военных вузов, кафедр и подведомственных организаций Минобороны, что обеспечивает доступ к актуальному военному опыту.

 

#Казахстан #НВП

Популярное

Все
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Не только помощь, но и образ жизни
На пороге Нового Казахстана
Казахстан и Корея расширяют рамки программы добровольного выезда
Гигантский осетр из металла
Правительство отвечает
Не бойтесь проявить себя!
Нацелены на расширение партнерства
Снижая уровень жестокости
Устойчивый рост и большие планы
Кошкарата: очистить дно и берега
Ушел из жизни основоположник казахстанской школы диалектической логики
Бензин станет качественней
Конструктивный обмен мнениями
Вновь обострилась проблема водоснабжения сел
Стратегия опережающих действий
Системный подход дает результат
База для повышения конкурентоспособности
«Исцеление» за три сеанса
Сформировать мультимодальный логистический каркас
Политика здравого смысла
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
Филиал Челябинского госуниверситета в Костанае будет работать по стандартам Казахстана и России
214 млрд тенге выделят в ближайшие три года на субсидирование внедрения водосберегающих технологий в АПК
В Улытау раскрыто 15 фактов кражи скота
Сделать работу сельских акимов эффективной
Различают только по погонам
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Каменные идолы острова Пасхи оказались результатом соперничества независимых общин
В основе успеха – кооперация науки и производства
Международный форум поисковых отрядов стран СНГ прошел в Павлодаре
Глава государства принял участие в заседании Совета ОДКБ в узком составе
В Алматинской области найдена галерея петроглифов
Атака на КТК наносит ущерб двусторонним отношениям Казахстана и Украины – МИД РК
Урок от чемпионов: знаменитые спортсмены присоединились к антинаркотической акции в Астане
Отважного школьника наградили за поимку автоугонщика
Чтобы тайное стало явным
Началось строительство сталелитейного завода
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Из казармы в кампус
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Уверенный рост экономики Приаралья
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане

Читайте также

В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Депутаты и эксперты обсудили повышение привлекательности во…
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Министр обороны посетил Жамбылскую область

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]