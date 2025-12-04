Фото: пресс-служба министерства обороны РК

В Казахстане утверждены обновлённые Правила начальной военной подготовки (НВП), значительно меняющие содержание дисциплины и усиливающие участие Вооружённых сил в подготовке школьников к службе. Приказ подписан министром обороны 4 ноября.

Документ разработан департаментом организационно-мобилизационной работы Генерального штаба с учётом поправок в законодательство о воинской службе и военно-патриотическом воспитании. Правила устанавливают единые подходы к организации и преподаванию НВП в школах, колледжах и учреждениях профобразования, уточняют требования к педагогам и расширяют практическую составляющую курса.

Одним из ключевых изменений стало возвращение дисциплине исторического названия «начальная военная подготовка». Программа усиливается за счёт увеличения практических элементов, учебно-полевых занятий и расширения разъяснительной работы о правах, обязанностях и социальных гарантиях военнослужащих.

Советник министра обороны Республики Казахстан Айгуль Тулембаева подчеркнула, что обновления направлены на повышение качества подготовки будущих призывников:

«Мы возвращаем НВП её настоящее содержание: это первый этап подготовки граждан к армии. Ребята должны понимать устав, обязанности военнослужащего, свои права и гарантии после службы. Армия сегодня — это реальная возможность получить профессию, образование и перспективы. Мы хотим, чтобы школьники знали об этом заранее».

Существенно меняются требования к преподавателям: вести НВП смогут только граждане, имеющие педагогическое образование по специальности и личный опыт прохождения военной службы. Те педагоги, которые уже работают по дисциплине, сохранят свои должности. Для военнослужащих с выслугой не менее десяти лет вводится возможность бесплатной педагогической переподготовки на базе военных учебных заведений Министерства обороны.

По словам Тулембаевой, это решение укрепит кадровую базу и повысит доверие школьников к предмету:

«Ученики должны видеть перед собой человека, который сам служил. Это снимает страхи и недоверие, позволяет объяснить, как армия устроена на самом деле».

Обновлённые Правила также расширяют роль воинских частей: усиливается практическая составляющая учебно-полевых сборов, командиры подразделений будут участвовать в отдельных занятиях и предоставлять полевую базу. Повышение квалификации преподавателей НВП отныне проводится только на базе военных вузов, кафедр и подведомственных организаций Минобороны, что обеспечивает доступ к актуальному военному опыту.