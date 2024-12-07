В Казахстане по основным видам продтоваров обеспеченность составляет 80-100%

При этом наблюдается импортозависимость по мясу птицы, колбасным изделиям, рыбе, сырам и творогу, а также сахару, передает Kazpravda.kz

Фото: agro.gov.kz

В Казахстане по 24 основным видам продовольственных товаров обеспеченность составляет 80-100%. Об этом в ходе парламентских слушаний в Сенате парламента РК сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

Министерством проводится мониторинг обеспеченности по основным видам продовольственных товаров, в том числе по 19 социально-значимым.

По итогам 2023 года по 10 товарным позициям внутренний рынок обеспечен на 100% и более, включая муку пшеничную, соль, хлеб, рис, макароны, масло подсолнечное, картофель, баранину, говядину и морковь.

Обеспеченность по 14 продовольственным товарам составляет 80% и более, среди которых яйца куриные, огурцы, конина, томаты, молоко, крупа гречневая, капуста, перец, свинина, лук, свекла столовая, кисломолочные продукты, масло сливочное и яблоки.

Однако по 5 продовольственным товарам наблюдается импортозависимость. В частности, это мясо птицы, колбасные изделия, рыба, сыры и творог, а также сахар.

По данным товарным позициям Министерством ведется системная работа по увеличению объемов производства и импортозамещению.

Задачу по укреплению продовольственной безопасности планируется решить за счет реализации инвестиционных проектов.

До 2027 года планируется реализация 780 инвестпроектов на сумму 2,3 трлн тенге, в том числе 170 проектов на сумму 855 млрд тенге по импортозависимым товарам.

Кроме того, для насыщения внутреннего рынка молочной продукцией в рамках программы тиражирования опыта СКО уже профинансировано 69 МТФ.