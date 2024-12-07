В Казахстане по основным видам продтоваров обеспеченность составляет 80-100%

При этом наблюдается импортозависимость по мясу птицы, колбасным изделиям, рыбе, сырам и творогу, а также сахару, передает Kazpravda.kz
В Казахстане по 24 основным видам продовольственных товаров обеспеченность составляет 80-100%. Об этом в ходе парламентских слушаний в Сенате парламента РК сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.
Министерством проводится мониторинг обеспеченности по основным видам продовольственных товаров, в том числе по 19 социально-значимым.
По итогам 2023 года по 10 товарным позициям внутренний рынок обеспечен на 100% и более, включая муку пшеничную, соль, хлеб, рис, макароны, масло подсолнечное, картофель, баранину, говядину и морковь.
Обеспеченность по 14 продовольственным товарам составляет 80% и более, среди которых яйца куриные, огурцы, конина, томаты, молоко, крупа гречневая, капуста, перец, свинина, лук, свекла столовая, кисломолочные продукты, масло сливочное и яблоки.
Однако по 5 продовольственным товарам наблюдается импортозависимость. В частности, это мясо птицы, колбасные изделия, рыба, сыры и творог, а также сахар.
По данным товарным позициям Министерством ведется системная работа по увеличению объемов производства и импортозамещению.
Задачу по укреплению продовольственной безопасности планируется решить за счет реализации инвестиционных проектов.
До 2027 года планируется реализация 780 инвестпроектов на сумму 2,3 трлн тенге, в том числе 170 проектов на сумму 855 млрд тенге по импортозависимым товарам.
Кроме того, для насыщения внутреннего рынка молочной продукцией в рамках программы тиражирования опыта СКО уже профинансировано 69 МТФ.
«Если за последние 10 лет в молочную отрасль привлечено только 78,5 млрд тенге, то только за последний год частные инвестиции в отрасль составили 100 млрд тенге. Для стимулирования притока инвестиций количество направлений кредитования по программе тиражирования опыта СКО увеличено до 13, на 2025 год на эти цели предусмотрено 200 млрд тенге. Также предусмотрено прямое субсидирование длинных денег на инвестиционные цели и привлечение средств коммерческих банков на все отрасли сельского хозяйства», - отметил о принимаемых мерах Айдарбек Сапаров.