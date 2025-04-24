В Казахстане пресечена деятельность по незаконной добыче золотосодержащей руды

Закон и Порядок
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Венера Баталова
корреспондент

Сотрудники Министерства внутренних дел совместно с Комитетом национальной безопасности при координации Генеральной прокуратуры РК пресекли деятельность пяти предприятий, занимавшихся незаконной добычей и переработкой золотосодержащих материалов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: polisia.kz

Нарушения выявлены на территории сразу четырех регионов: областей Абай, Жетісу, Восточно-Казахстанской и Туркестанской. Как установили правоохранители, предприятия имели лицензии только на проведение геологоразведочных работ, однако на деле осуществляли масштабную незаконную добычу руды, используя спецтехнику и производственные мощности.

В ходе обысков изъято более 6 700 тонн золотосодержащей руды, 300 тонн жидкой руды (пульпы), 120 тонн селитры, взрывчатые вещества и детонаторы, 45 единиц специализированной техники.

В полицию доставлено 62 человека, среди которых — директора и учредители нескольких товариществ с ограниченной ответственностью. В настоящее время по выявленным фактам возбуждено пять уголовных дел по статьям, связанным с незаконным оборотом драгоценных металлов и содержащего их сырья.

«Ущерб государству причинен в особо крупном размере. Расследование продолжается», — сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Материалы переданы в следственные органы. Иные подробности в интересах следствия пока не разглашаются.

#МВД РК #незаконная добыча #золотая руда

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