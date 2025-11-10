Фото: ERG Capital Projects

Компания Eurasian Resources Group проводит свой многоотраслевой конкурс профессионального мастерства ERG Skills еще с 2023 года, а теперь он вышел на новый уровень. На этот раз в нем участвовали лучшие молодые сотрудники крупных предприятий горно-металлургического комплекса и студенты Казахстана и Китая – 160 конкурсантов и их наставников. Это представители ведущих компаний ГМК Казахстана – АО «Qarmet», АО «АК Алтыналмас», Группы «Казахмыс», предприятий ERG, а также горно-металлургической отрасли Китая.

Событие, прошедшее в рамках Года рабочих профессий, стало важной вехой в развитии кадрового потенциала ГМК и популяризации человека труда в стране.

Конкурс проводился по стандартам WorldSkills – эталона профессионализма в сфере рабочих профессий. В течение 5 дней участники соревновались в 13 ключевых компетенциях: литейное дело, сварочные технологии, токарное и слесарное дело, промышленная автоматика, электромонтаж, инженерная графика CAD, лабораторный химический анализ, охрана труда, горное и маркшейдерское дело, обогащение полезных ископаемых, оператор станков с ЧПУ.

Особое внимание было уделено образовательному направлению. В ERG Skills International участвовали представители Альянса колледжей и ERG и других учебных заведений. Помимо действующих сотрудников предприятий, в Аксу соревновались команды 15 колледжей и университетов, в том числе Рудненского индустриального университета, Торайгыров университета, Актюбинского высшего политехнического колледжа, Аксуского колледжа черной металлургии. Отрадно, что студенты подтвердили высокий уровень подготовки будущих специалистов для ГМК Казахстана.

– ERG системно развивает экосистему подготовки кадров – от школьной скамьи и профориентации до программ обучения в колледжах, вузах и в нашем корпоративном университете. Проведение ERG Skills International – еще один эффективный элемент этой экосистемы. Наш конкурс помогает повышать стандарты работы и развитие профессиональных компетенций молодых профессионалов, необходимых для экономики будущего, – отметил генеральный директор ERG в Казахстане Серик Шахажанов.

Перед каждым конкурсантом, будь то студент или специалист предприятия, стояла задача по-максимуму продемонстрировать свои компетенции и современный подход к производству. Конечно же, амбициозная молодежь ехала в Аксу за победой, однако при этом участники подчеркивали – конкурс ERG Skills International стал уникальной площадкой обмена опытом среди сильнейших и подарил возможность увидеть свои точки роста.

– Конкурс помог мне взглянуть на свою работу под другим углом. Я больше четырех лет тружусь на золотоизвлекающей фабрике «Алтыналмас» – техником КИПиА на участке энергообслуживания. Мой опыт помог мне справиться со сложными заданиями – они предполагали быстроту принятия решений, логику и смекалку, словом, мне потребовались все навыки и знания. Особенно было интересно пообщаться с коллегами из других регионов, обсудить с ними нюансы их работы, их оборудования, и это главное, чего я ждал от конкурса, ведь здесь собрались лучшие. И организаторы ERG Skills International создали для нас отличные условия, чтобы мы смогли проявить себя и при этом получить новые знания, – поделился впечатлениями Кайрат Базарбаев, участник из Акмолинской области.

Высокий уровень организации мероприятия отметила и эксперт из Китая, преподаватель Шансийского энергетического профессионально-технического колледжа Уан Си. Она призналась, что на нее произвел хорошее впечатление профессионализм всех конкурсантов, и участие в таком чемпионате открывает большую перспективу для каждого, кто приехал в Аксу для подтверждения своего мастерства. Согласен со своим наставником и студент второго курса этого же колледжа Хоу Ию Хан, который участвовал в конкурсе по компетенции «электромонтаж».

– Я впервые на таком международном мероприятии и очень благодарен за полученный опыт. Здесь я по-настоящему смог увидеть свои слабые стороны, понимаю, над чем мне стоит работать, чтобы стать таким же профессионалом высокого уровня, как и победители ERG Skills International, – говорит Хоу Ию Хан.

Многие конкурсанты отмечали, что задания конкурса стали для них профессиональным вызовом, ведь они требовали широких знаний, высокой точности и глубокого понимания технологий производства.

– Особенно интересно было работать на современном токарном станке с ЧПУ нового поколения. Освоить его «на ходу», под ограничение времени, оказалось настоящим испытанием. Но именно такие задачи развивают профессионально и дают уверенность в своих силах. Победа на ERG Skills International – это результат не только личных усилий, но и постоянной поддержки коллег и компании, которая создает условия для роста, – подчеркивает токарь ЧПУ ERG Service Дмитрий Гусев, ставший лучшим в своей компетенции.

Проведение конкурса профессионального мастерства ERG Skills International подтвердило лидерство Eurasian Resources Group в модернизации системы технического и профессионального образования, а также в продвижении лучших международных практик подготовки кадров для горно-металлургического комплекса Казахстана.

С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте или в телеграм-канале ERG.