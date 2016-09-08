В Казахстане с начала года утонули 273 человека

Фото пресс-службы КЧС МВД РК
С начала года в водоемах республики погибли 273 человека, из которых 78 – дети и подростки, передает Kazpravda.kz
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Об этом на брифинге в СЦК сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов. По его словам, основной причиной гибели детей на воде является элементарный недосмотр родителей.
"Погибшие дети могли быть будущим Казахстана, каждый из них мог стать лидером в своей отрасли... Но, к сожалению, из-за недосмотра взрослых такое количество детей уже потеряно", – подчеркнул он.
Взрослые люди в свою очередь чаще всего гибнут по причине купания в неустановленном месте, нарушения элементарных правил безопасности, неумения плавать и купания в состоянии алкогольного опьянения. К слову, что касается последнего пункта, то благодаря профилактической работе удалось добиться снижения смертельных случаев.
"По причине купания в состоянии алкогольного опьянения количество утонувших снизилось на 38 процентов. Если в 2015 году по этой причине в водоемах утонули 125 человек, то в текущем году – 78. Это не повод для радости, нужно продолжать работу, поскольку впереди еще есть теплые дни, во время которых можно купаться. Вышеуказанные меры позволили добиться снижения количества утонувших с начала года на 16 процентов в целом, а за период купального сезона – на 19 процентов", – отметил Иманкулов.
Говоря о профилактических мероприятиях, представитель КЧС отдельно отметил эффективность объединения оперативно-спасательных отрядов и водно-спасательных служб.
"Напомню, в 2015 году для достижения максимального эффекта по обеспечению безопасности граждан эти службы были объединены. В ходе купального сезона в выходные и праздничные дни сотрудниками ДЧС и МПС МВД РК проведено более 800 профилактических рейдов и свыше 2 тысяч патрулирований. Мы надеемся, что эти мероприятия оставят какой-то отпечаток в памяти у населения, и информация не пройдет даром. С начала года в ходе проведения рейдовых мероприятий и патрулирования осуществлено более 10 тысяч бесед, в ходе которых нами было охвачено свыше 200 тысяч человек. Наверное, благодаря этому нам удалось уменьшить количество утонувших граждан. С начала совместных действий сотрудников ДЧС и МПС достигнуты положительные результаты в проведении тех же профилактических работ, о которых я говорил выше", – сказал Иманкулов.
Он также рассказал о том, что, согласно проведенному анализу, самым опасным месяцем для купания является второй месяц лета.
"Больше всего гибнет людей в июле – об этом говорит проведенный нами анализ. В июле погибло 112 человек, 27 – дети и подростки", – сказал он.
На данный момент безопасность на водоемах страны обеспечивают порядка 1 300 спасателей ОСО,
в состоянии повышенной готовности пребывают более 250 единиц автомобильной и спасательной техники, 550 единиц плавательных средств, 1 650 единиц водолазного оборудования и снаряжения.