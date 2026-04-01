Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Меморандум о взаимопонимании между Республикой Казахстан и Международным Валютным Фондом касательно Регионального центра развития потенциала для Кавказа, Центральной Азии и Монголии, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как отмечается в заключении, меморандум предусматривает создание условий для функционирования Регионального центра развития потенциала. Программы Регионального центра направлены на содействие странам-бенефициарам (Казахстан, Армения, Азербайджан, Грузия, Кыргызстан, Монголия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) в создании прочных институтов, развитии профессиональных навыков и повышении профессиональной компетенции работников государственных органов по вопросам макроэкономического анализа, денежно-кредитной и бюджетной политики, финансового регулирования и надзора, макроэкономической статистики.

«Реализация меморандума имеет ряд положительных общественно-политических последствий: укрепление международного имиджа и статуса Казахстана как авторитетной площадки для международного диалога и технического сотрудничества, что будет способствовать росту доверия со стороны международных организаций и повышению инвестиционной привлекательности страны», - говорится в заключении.

Также ожидается, что функционирование Регионального центра в Алматы позволит городу стать интеллектуальным и координационным узлом для стран Центральной Азии, Кавказа и Монголии, что может усилить региональную кооперацию и лидерские позиции Казахстана в регионе.

Кроме того, предполагается, что расширение взаимодействия с международными институтами в рамках деятельности Регионального центра станет каналом постоянного взаимодействия с МВФ в части технической помощи, что позволит Казахстану получать доступ к лучшим международным практикам в сфере макроэкономического анализа, реализации налоговой и бюджетной политики, проведения статистики.

Также в рамках документа предусмотрено повышение квалификации специалистов, проведение исследовательских и аналитических мероприятий Регионального центра, что создаcт возможность профессионального роста для казахстанских государственных служащих, укрепляя институциональный потенциал государства и способствуя в долгосрочной перспективе повышению эффективности институтов.