В Казахстане создается крупнейший в регионе гипермасштабируемый центр обработки данных

Правительство,Цифровизация
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Стратегически важный проект планируют запустить с участием зарубежных инвесторов из Сингапура

Фото: t.me/KZgovernment

Соответствующее постановление о соглашении с инвестором подписано премьер-министром Олжасом Бектеновым, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

В частности, документ предусматривает инвестиционные вложения в сумме 690 млрд тенге для строительства и эксплуатации двух ЦОД с совокупной ИТ-мощностью 200 МВт в Акмолинской и Карагандинской областях.

Правительство в лице министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности активно участвует в реализации проекта, обеспечивая его интеграцию в государственную цифровую экосистему, а также формируя нормативные условия для развития облачных технологий и высокопроизводительных вычислений (HPC). Создание таких центров позволит Казахстану привлекать международных технологических гигантов, таких как Microsoft, Google и Amazon, а также компании, работающие с большими данными и машинным обучением.

Проект станет драйвером развития цифровой экономики, создавая высокооплачиваемые рабочие места и обеспечивая технологическую независимость. Ожидается, что Казахстан значительно увеличит экспорт IT-услуг, расширит присутствие локальных IT-компаний на международных рынках и усилит свою роль в глобальных цифровых экосистемах.

Таким образом, запуск ЦОД укрепит позицию страны как цифрового хаба Центральной Азии и создаст условия для роста экспорта IT-услуг. 

Запуск первой очереди намечен на 2027 год, полное развертывание ЦОД – к 2030 году.

#центр #запуск #обработка #данные

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