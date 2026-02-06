В Казахстане стартовал национальный конкурс alem.ai battle

Искусственный интеллект
139

Призовой фонд составляет 25 млн тенге

Фото: МИИЦР РК

В рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта стартует прием заявок на национальный конкурс alem.ai battle – инициативу в сфере AI, направленную на поддержку и развитие AI-талантов со всей страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИИЦР РК

Прием заявок открыт до 22 февраля по ссылке.

alem.ai battle объединяет школьников, студентов, стартапы и исследователей со всего Казахстана, создавая условия для последовательного развития AI-проектов – от прототипов до зрелых технологических решений.

Конкурс проводится по четырем основным категориям:

AI Young Talents – школьники в возрасте от 12 до 18 лет с AI-проектами на уровне действующего MVP;

AI Driving Power – студенты колледжей и высших учебных заведений с AI-проектами на уровне действующего MVP;

AI Future Builders – команды с AI-продуктом и прототипом/MVP, имеющие подтвержденный трекшн, включая платные пилотные проекты и продажи;

AI Innovators – команды с проектами на основе научных исследований и разработок с AI-составляющей.

Призовой фонд конкурса составляет 25 млн тенге. По итогам отбора в финал выйдут 20 лучших команд. На заключительном этапе экспертное жюри определит четырех победителей – по одному в каждой конкурсной категории.

alem.ai battle продолжает системную работу по развитию AI-талантов и перспективных проектов в стране. В 2025 году в рамках международного форума Digital Bridge был проведен национальный конкурс AI SANA: Generative Nation, который продемонстрировал высокий уровень подготовки участников и зрелость отечественных AI-проектов.

«В рамках поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева мы последовательно развиваем и обучаем цифровых специалистов. Мы видим, что в стране сформировалась критическая масса AI-талантов. Это уже не просто потенциал, а действующая сила. Мы видим переход от школьных идей к работающим прототипам, от студенческих инициатив к цифровой трансформации отраслей, от научных исследований к высокотехнологичным проектам. alem.ai battle становится логичным продолжением этой работы и частью нашей миссии по формированию полного пути развития таланта – от первых шагов в AI до сильных стартапов и сообщества будущих лидеров в сфере искусственного интеллекта», – подчеркнул заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев.

Конкурс проводится Astana Hub при поддержке МИИЦР РК и реализуется в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта, являясь частью долгосрочной стратегии alem.ai по развитию человеческого капитала.

На базе международного центра ИИ ежегодно планируется привлекать порядка 10 000 талантов из различных отраслей, обучать 5 000 школьников, готовить не менее 1 000 специалистов в области искусственного интеллекта, запускать около 100 ИИ-стартапов и реализовывать порядка 10 научных исследований в сфере ИИ.

Финальный этап конкурса пройдет на площадке международного центра искусственного интеллекта alem.ai в Астане.

Узнать подробнее о конкурсе и подать заявку можно на платформе astanahub.com

