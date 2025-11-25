Компании будут обязаны отчитываться о движении отходов на каждом этапе – от образования до переработки

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках инициативы Президента «Таза Қазақстан» в стране меняются требования к компаниям в сфере экологии. Теперь весь путь мусора будет прозрачным, а ответственность – персональной. Об этом на заседании Правительства в ходе обсуждения новой Концепции управления всеми видами отходов на 2026-2030 годы сообщил генеральный директор ассоциации Ecojer Рустем Кабжанов, сообщает Kazpravda.kz

По его словам, вводится единый цифровой учет. Компании будут обязаны отчитываться о движении отходов на каждом этапе – от образования до переработки.

Кроме того, развитие перерабатывающей инфраструктуры позволит существенно снизить нагрузку на полигоны и обеспечит переход к циркулярной экономике. Введение стандартов на вторичные материалы и расширение объектов сортировки, особенно в регионах, создадут условия для формирования устойчивого рынка переработки, который станет экономически привлекательным для бизнеса.

Рустем Кабжанов отметил, что развитие инфраструктуры сортировки и введение стандартов на вторсырье призваны сделать переработку экономически выгодной для бизнеса. Для закрепления новых правил планируется принятие отдельного отраслевого закона и обновление тарифных механизмов.