В Казахстане внедряют новые методы регулирования отходами

Дана Аменова
специальный корреспондент

Компании будут обязаны отчитываться о движении отходов на каждом этапе – от образования до переработки

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках инициативы Президента «Таза Қазақстан» в стране меняются требования к компаниям в сфере экологии. Теперь весь путь мусора будет прозрачным, а ответственность – персональной. Об этом на заседании Правительства в ходе обсуждения новой Концепции управления всеми видами отходов на 2026-2030 годы сообщил генеральный директор ассоциации Ecojer Рустем Кабжанов, сообщает Kazpravda.kz

По его словам, вводится единый цифровой учет. Компании будут обязаны отчитываться о движении отходов на каждом этапе – от образования до переработки.

Кроме того, развитие перерабатывающей инфраструктуры позволит существенно снизить нагрузку на полигоны и обеспечит переход к циркулярной экономике. Введение стандартов на вторичные материалы и расширение объектов сортировки, особенно в регионах, создадут условия для формирования устойчивого рынка переработки, который станет экономически привлекательным для бизнеса.

Рустем Кабжанов отметил, что развитие инфраструктуры сортировки и введение стандартов на вторсырье призваны сделать переработку экономически выгодной для бизнеса. Для закрепления новых правил планируется принятие отдельного отраслевого закона и обновление тарифных механизмов.

«Реализация Концепции позволит существенно сократить объемы захоронения отходов, увеличить долю переработки и вовлечь вторичные ресурсы в экономику. Переход Казахстана к модели циркулярной экономики создаст благоприятные условия для улучшения экологической ситуации и откроет новые возможности для бизнеса», — резюмировал Рустем Кабжанов.

