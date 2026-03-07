Они предусматривают введение в УК новой статьи, устанавливающей уголовную ответственность за посягательство на жизнь, здоровье и безопасность медицинских работников, а также водителей бригад скорой медицинской помощи

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

7 марта в Казахстане вступили в силу изменения в Уголовный кодекс, разработанные и принятые по поручению Главы государства по ужесточению наказания за физическое насилие и угрозы в адрес медицинских работников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Они предусматривают введение в УК новой статьи, устанавливающей уголовную ответственность за посягательство на жизнь, здоровье и безопасность медицинских работников, а также водителей бригад скорой медицинской помощи при исполнении ими служебных обязанностей.

В соответствии с нормами документа:

• за угрозу применения насилия, предусматривается наказание в виде штрафа от 200 до 500 месячных расчётных показателей (МРП), либо исправительных работ в том же размере, либо общественных работ до 300 часов, либо ограничения или лишения свободы сроком до 2 лет;

• при совершении указанных деяний при отягчающих обстоятельствах наказание ужесточается и составит от 2 до 3 лет ограничения или лишения свободы;

• при применения насилия не опасного для жизни и (или) здоровья, предусматривается наказание в виде штрафа от 500 до 1000 месячных расчётных показателей (МРП), либо исправительных работ в том же размере, либо общественных работ до 600 часов, либо ограничения или лишения свободы сроком от 2 до 3 лет ограничения или лишения свободы;

• применение насилия, опасного для жизни и здоровья, будет наказываться лишением свободы на срок от 5 до 10 лет, а при наличии отягчающих обстоятельств — от 7 до 12 лет.

Одновременно с законодательными изменениями в медицинских организациях внедряются дополнительные меры безопасности медиков на рабочих местах. В среднесрочной перспективе запланировано:

• Оснащение более 2,1 тыс. фельдшеров видеожетонами.

• Установка тревожных кнопок в 636 приемных отделениях.

• Интеграция систем видеонаблюдения с интеллектуальной аналитикой.

• Поддержание работы круглосуточных полицейских постов в 152 стационарах страны.

Президент ранее отмечал, что инциденты, наносящие ущерб здоровью и благополучию медицинских работников, должны решительно пресекаться в правовом поле в соответствии с принципами концепции «Закон и Порядок». С 2019 года в Казахстане зарегистрировано более 280 фактов нападений на врачей, фельдшеров, медицинских сестёр и других работников системы здравоохранения.