В Казахстане вводят проверку госслужащих на наркотики и психотропные вещества

Сенат
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Сенат на пленарном заседании одобрил закон «О государственной службе», а также сопутствующие поправки, предусматривающие, в том числе, обязательное медицинское освидетельствование отдельных категорий госслужащих на употребление наркотических и психотропных веществ, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как заявил сенатор Евгений Больгерт, документ направлен на формирование более эффективной и ориентированной на граждан модели государственной службы.

«Нормами вводится клиентоориентированная модель поведения, предполагающая проактивность и недопустимость отказа в госуслугах по формальным основаниям. Мы переходим к поддерживающей модели, когда гражданину дается возможность устранить недочеты в документах», — отметил депутат.

По его словам, закон предусматривает комплекс мер по повышению привлекательности государственной службы и удержанию профессиональных кадров. В частности, вводится механизм горизонтального карьерного роста.

«Устанавливаются четыре уровня должности с различным уровнем оплаты труда, а продвижение будет зависеть от результатов оценки деятельности, обучения и стажировки», — пояснил сенатор, добавив, что также закрепляется обязательная индексация заработной платы не реже одного раза в три года.

Отдельный блок норм касается социальных гарантий.

Как подчеркнул Больгерт, госслужащим будут предоставляться выплаты при переезде, дополнительные дни отпуска в зависимости от стажа, а также единовременное вознаграждение при выходе на пенсию для сотрудников с длительным стажем и наградами.

«Предусмотрены и краткосрочные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам», — уточнил он.

Закон также совершенствует систему дисциплинарной ответственности и усиливает защиту госслужащих от незаконного вмешательства.

«Вводятся гибкие подходы с учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств, а также профилактические меры воздействия», — отметил сенатор.

Кроме того, усиливается прозрачность и цифровизация процессов.

По словам Больгерта, процедуры отбора переводятся в электронный формат через систему «Е-қызмет», а также вводится институт предварительной подготовки кандидатов с возможностью последующего трудоустройства без конкурса.

Сопутствующий закон вносит изменения в 18 законодательных актов, включая Трудовой кодекс и Кодекс «О здоровье народа». Помимо обязательного медосвидетельствования госслужащих, предусмотрено льготное исчисление выслуги для участковых инспекторов полиции в сельской местности.

Как подчеркнул сенатор, оба закона прошли всестороннее обсуждение.

«Замечаний и предложений по концепции законов от комитетов Сената не поступало», — заключил он.

#закон #госслужба #наркотики

