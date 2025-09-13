В преддверии зимовки 2025-2026 годов продолжается активная работа по заготовке кормов для сельскохозяйственных животных, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По информации местных исполнительных органов, заготовлено 23 млн тонн сена (93,6% от плана), почти 1,8 млн тонн сенажа (105,5%), 1,4 млн. тонн концентрированных кормов (24,5%), 1 млн тонн силоса (50,8%), более 1,8 млн тонн соломы (39,2%).

Активная работа отмечена в Северо-Казахстанской области (116,2%), Акмолинской, Актюбинской, Жамбылской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Жетысуской областях и г. Шымкент (100%).

Указанные объемы заготовленных кормов позволяют обеспечить полноценное кормление с получением плановых объемов продукции и приплода, а также сохранности поголовья в целом.

В целом, обстановка по кормообеспеченности в республике стабильная.