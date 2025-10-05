В преддверии зимовки 2025-2026 годов продолжается активная работа по заготовке кормов для сельскохозяйственных животных, передает Kazpravda.kz

Фото: МСХ РК

По информации местных исполнительных органов заготовлено 24,7 млн тонн сена (100,9% от плана), 1,8 млн тонн сенажа (108,6%), 2,7 млн. тонн концентрированных кормов (48,9%), 1,8 млн тонн силоса (88,0%), 3,7 млн тонн соломы (79,6%).

Активная работа отмечена в Северо-Казахстанской области (125,2%), Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Жамбылской, Алматинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях и г. Шымкент (100%), в Жетысу (104,5%)

Указанные объемы заготовленных кормов позволяют обеспечить полноценное кормление с получением плановых объемов продукции и приплода, а также сохранности поголовья в целом.

В целом обстановка по кормообеспеченности в республике стабильная.