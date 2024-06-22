В Казахстане замедлилась инфляция

Фото: eec.eaeunion.org

Наибольший рост цен на продтовары в странах ЕАЭС в мае 2024 года зафиксирован в России и Беларуси.

По данным статистики ЕЭК, в мае 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года наибольший прирост цен на продовольственные товары зафиксирован в России (на 3,1%). На втором месте по темпам роста – Беларусь (+2,9%). В Казахстане этот показатель составил +2,7%.

При этом в Казахстане прослеживается устойчивая тенденция замедления инфляции. Своего пика годовая инфляция достигла в феврале 2023 года, составив 21,3%. Основными причинами такого резкого роста стали в основном внешние факторы – геополитическая обстановка, разрыв логистических цепочек, рост цен на энергоносители и другие. Но уже с марта инфляция начала снижаться, достигнув 9,8% в декабре 2023 года. В 2024 году тенденция замедления продолжилась: по итогам мая продовольственные товары впервые с августа 2020 года ушли в дефляцию на 0,2%. По данным Бюро нацстатистики, за прошедшую неделю цены на социально значимые продукты снизились еще на 0,1%.

Таким образом, четвертую неделю подряд в стране наблюдается дефляция цен на продукты.

Непродовольственные товары

Индекс роста цен на непродовольственные товары в Казахстане в мае 2024 по сравнению с декабрем 2023 года составил 2,9%. По этой позиции Казахстан все еще опережает другие страны ЕАЭС: в Беларуси – 2,1%, России – 1,9%. Но если сравнивать в годовом выражении (май 2024-го к маю 2023-го), то в Казахстане индекс роста цен составил 7,6%, на втором месте после Кыргызстана – 8,6%. Стабилизировать ситуацию планируется через развитие казахстанского производства непродовольственных товаров и увеличение доли отечественного содержания в госзакупках и закупках нацкомпаний.

Платные услуги

По росту стоимости платных услуг по данным за май 2024 года к декабрю 2023 года Казахстан с ростом в 5,4% стоит на первом месте среди стран-участниц ЕАЭС. Рост данного индекса обусловлен стартом в Казахстане в 2023 году государственной программы «Тариф в обмен на инвестиции», по которой будут привлекаться масштабные инвестиции для модернизации инженерных сетей электро-, тепло- и водоснабжения и водоотведения. В обмен на инвестиции по программе предусматривается определенный ежегодный рост тарифов. Дополнительными факторами влияния на тарифы коммунальных услуг стало повышение заработных плат производственного персонала, удорожание стоимости стратегических товаров.