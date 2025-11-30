Фото: Минфин РК

В рамках нового закона «О государственных закупках», вступившего в силу 1 января 2025 года, в Казахстане запущена Единая платформа закупок. Данная платформа объединяет государственные закупки и закупки квазигосударственного сектора. Теперь поставщики могут участвовать в тендерах через единый портал что значительно упрощает процесс, так как раньше авторизацию нужно было проходить в каждой системе отдельно.

Новая платформа охватывает закупки всех государственных органов, национальных компаний, холдингов, предприятий и организаций с долей государства более 50%, а также Фонд «Самрук-Казына» и его дочерние организации. Это создает равный доступ для участия в регулируемых закупках всех участников закупочного процесса.

Преимуществами платформы являются: один портал для входа на все виды регулируемых закупок, полная прозрачность процедур, мониторинг и анализ всех видов закупок в одной системе, отражение персональных настроек пользователей в личном кабинете.

На базе платформы разработан аналитический модуль, который отображает информацию по планируемым и проведенным закупкам в разрезе способов, планов, договоров, регионов, видов бюджета, администраторам отчетности.

В текущем году к Единой платформе закупок подключены закупки: питания обучающихся, государственного образовательного заказа, государственно-частного партнерства, закупки лекарственных средств и медицинских изделий в рамках ГОМБП.

В следующем году запланированы работы по подключению к платформе закупочных площадок субъектов естественной монополии и недропользователей.

Данные меры направлены на упрощение и унификацию закупочных процедур, повышения открытости и прозрачности регулируемых закупок.