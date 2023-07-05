В казахстанских колледжах начали выдавать дипломы с QR-кодом

В рамках цифровизации сферы образования с этого года в Казахстане дипломы о техническом и профессиональном, а также послесреднем образовании начали выдаваться с QR-кодом на бланке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Фото: пресс-служба Минпросвещения РК

Применение технологии автоматической идентификации и верификации данных или QR-кода является нововведением, позволяющим с одной стороны защитить дипломы от подделок, а с другой сразу верифицировать подлинность диплома работодателями.

«QR-код позволит проверить подлинность диплома – он выдаст ссылку на государственный веб-ресурс, где отобразятся сведения о владельце, учебном заведении и реквизиты документа из государственной Национальной образовательной базы данных (НОБД). В QR-коде будут содержаться основные сведения, позволяющие идентифицировать выпускника: Ф.И.О. выпускника, наименование организации, год поступления/выпуска, наименование специальности и квалификации, форма обучения, серия и номер диплома», – рассказал вице-министр просвещения Айбат Ильясов.

Также, продолжили в ведомстве, с 6 июля 2023 года дипломы ТиПО, выданные с текущего года, будут доступны в цифровом формате по аналогии с цифровыми удостоверениями личности и водительскими удостоверениями через Сервис цифровых документов в личном кабинете портала электронного правительства и мобильное приложение eGov Mobile, а также через приложения банков при наличии интеграции.

Выпускники могут через eGov Mobile открывать доступ к цифровому диплому по QR-коду или передавать доступную информацию в цифровом виде организациям и физическим лицам. Такая практика уже применяется при выдаче дипломов об окончании высших учебных заведений.

Всего в 2023 году дипломы с QR-кодом получат более 140 тысяч выпускников колледжей.