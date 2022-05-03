В казахстанской системе спортивной подготовки ожидаются изменения

В системе спортивной подготовки будет осуществлен ряд реформ.

По поручению Президента в сфере спорта был проведен анализ работы шести регионов страны за февраль-март текущего года. В результате удалось выявить ряд актуальных проблем, и теперь профильное ведомство приступило к осуществлению реформ в системе спортивной подготовки. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Самат Ергалиев.

По его словам, уже обозначены приоритетные виды спорта.

– На сегодня в республике аккредитовано 179 видов спорта. Дифференционно, посредством ранжирования все они финансируются государством. Принимая во внимание достижения сборных на Олимпийских и Азиатских играх за последние 10 лет, министерство определило перечень приоритетных видов – их 15. Однако только в 7 из них наши спортсмены показывают хорошие результаты как на Олимпиадах, так и на чемпионатах мира, – отметил председатель комитета. – В ближайшее время будет разработана система оценки работы регионов. К развитию этих видов спорта будут привлекать спортивных ученых и квалифицированных специалистов.

Также спикер подробно остановился на системе спортивной подготовки. По его словам, выпускники многих спортивных школ-интернатов-колледжей по итогам международных и республиканских соревнований включаются в штаты национальных команд и получают всестороннюю поддерж­ку со стороны государства. В то же время талантливые спортсмены, не занявшие призовых мест, часто вынуждены завершать карьеру. Учитывая эту и другие ситуации, решено, например, алматинский республиканский спортивный колледж реорганизовать в академический учебный центр.

– Талантливые спортсмены получат возможность продолжить свою спортивную карьеру на базе этой академии. В ней атлеты остаются в течение всего года и продолжают тренировочный процесс при поддержке ведущих профессионалов, – подчеркнул спикер.

Такие центры есть во всех странах, занимающих лидирующие позиции в спорте. Этот метод позволяет использовать лучшие спортивные сооружения, обмениваться опытом, координировать работу тренеров, врачей и ученых, управлять командной и индивидуальной подготовкой спортсменов.

– Хочу отметить, что мы создаем вертикаль, где у каждой организации свое место. На начальном этапе академия будет работать по 7 приоритетным видам спорта. При этом мы учли, что в Алматы есть две республиканские и одна городская школа-интернат-колледж с равными условиями для подготовки юных спортсменов. У нас есть план по размещению детей из РКС в этих организациях, – сказал председатель комитета.

Также на брифинге было сообщено о том, что в регионах будут созданы дирекции по развитию спорта по олимпийским и неолимпийским видам. Напомним, в феврале из Национального олимпийского комитета Казахстана отозвали госзаказ. С 1 апреля эту функцию выполняет дирекция по развитию спорта, которая занимается подготовкой национальных команд к предстоящим комплексным и международным соревнованиям.

– В настоящее время подготовка региональных команд в областях носит хаотичный характер, нет ответственных тренеров за различные возрастные группы спорт­сменов. Поэтому, чтобы централизовать всю эту работу в регионах и создать ответственное ведомство, министерство предлагает реорганизовать школы высшего спортивного мастерства в региональные дирекции развития спорта. Наши цели – правильное формирование региональных ­команд, регулярное участие спорт­сменов в учебно-­тренировочных сборах и соревнованиях, узаконение ­обязанности старших тренеров для всех возрастов, содействие работе управлений физической культуры и спорта в регионах, координация деятельности спортивных учреж­дений, предотвращение коррупции, – сказал Самат Ергалиев.

Разрабатывается в ­спортивном ведомстве и программа по развитию зимних видов спорта, начиная с детских и юношеских спортивных школ. По республике в каж­дом регионе устанавливаются соответствующие требования.

В настоящее время разрабатывается программа по развитию таких видов спорта, как лыжи и биатлон. При этом горнолыжный спорт не закрывается. В нем будут сокращены только штатные единицы.