В понедельник, за 15 дней до праздника Весны 2026 года, также известного как традиционный китайский Новый год или Чуньцзе, в Китае начался период "чуньюнь" этого года - сезон особого режима работы транспортной системы в Китае при массовой миграции китайского населения до, во время и после Чуньцзе, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Фото: Синьхуа

В период пиковой загрузки транспортной системы страны, который продлится по 13 марта, как ожидается, количество межрегиональных пассажирских поездок, которые будут совершены по всему Китаю за этот период, достигнет в общей сложности 9,5 млрд человеко-раз, что в свою очередь, вероятно, станет новым историческим максимумом.

Из этого общего числа самостоятельные путешествия на автомобилях по-прежнему будут преобладать, составляя, по оценкам, примерно 80 проц.

По прогнозам, объемы пассажиропотока на железнодорожном транспорте и в секторе гражданской авиации достигнут 540 млн и 95 млн человеко-раз соответственно, при этом как совокупный объем пассажирских перевозок, так и среднесуточные пиковые показатели в этих секторах, как ожидается, превысят исторические максимумы предыдущих лет.

Напомним, что поскольку праздник Весны является самым важным традиционным праздником в Китае, каждый год во время 40-дневного сезона "чуньюнь" сотни миллионов людей, которые работают, учатся или живут вдали от своих родных мест, возвращаются домой для воссоединения с семьей на празднование Чуньцзе и потом едут обратно.

Железнодорожники города Сиань /пров. Шэньси, Северо-Западный Китай/, как и во всех других регионах Китая, пребывают в полной готовности к пику пассажирских перевозок "чуньюнь" в связи с приближающимся праздником Весны /Чуньцзе, традиционный китайский Новый год по лунному календарю/.

В 2026 году сезон "чуньюнь" продлится со 2 февраля по 13 марта.