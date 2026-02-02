В Китае ожидают пик пассажирских перевозок на праздник Весны

Транспорт,Китай,Туризм
3
Айман Аманжолова
корреспондент

В понедельник, за 15 дней до праздника Весны 2026 года, также известного как традиционный китайский Новый год или Чуньцзе, в Китае начался период "чуньюнь" этого года - сезон особого режима работы транспортной системы в Китае при массовой миграции китайского населения до, во время и после Чуньцзе, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Фото: Синьхуа

В период пиковой загрузки транспортной системы страны, который продлится по 13 марта, как ожидается, количество межрегиональных пассажирских поездок, которые будут совершены по всему Китаю за этот период, достигнет в общей сложности 9,5 млрд человеко-раз, что в свою очередь, вероятно, станет новым историческим максимумом.

Из этого общего числа самостоятельные путешествия на автомобилях по-прежнему будут преобладать, составляя, по оценкам, примерно 80 проц.

По прогнозам, объемы пассажиропотока на железнодорожном транспорте и в секторе гражданской авиации достигнут 540 млн и 95 млн человеко-раз соответственно, при этом как совокупный объем пассажирских перевозок, так и среднесуточные пиковые показатели в этих секторах, как ожидается, превысят исторические максимумы предыдущих лет.

Напомним, что поскольку праздник Весны является самым важным традиционным праздником в Китае, каждый год во время 40-дневного сезона "чуньюнь" сотни миллионов людей, которые работают, учатся или живут вдали от своих родных мест, возвращаются домой для воссоединения с семьей на празднование Чуньцзе и потом едут обратно. 

Железнодорожники города Сиань /пров. Шэньси, Северо-Западный Китай/, как и во всех других регионах Китая, пребывают в полной готовности к пику пассажирских перевозок "чуньюнь" в связи с приближающимся праздником Весны /Чуньцзе, традиционный китайский Новый год по лунному календарю/.

В 2026 году сезон "чуньюнь" продлится со 2 февраля по 13 марта. 

 

#Китай #весна #рекорд #поезд #Новый год

Популярное

Все
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Национальным днем печати
Более 50 человек погибли в Польше из-за морозов
Касым-Жомарт Токаев совершит государственный визит в Пакистан
Президент поздравил журналистов Казахстана с Национальным днем печати
Бектенов дал указания по разъяснению казахстанцам проекта новой Конституции
Онлайн-курсы по подготовке водителей: МВД сделало заявление
Минздрав объявил февраль месяцем донорства крови
Богдан Вехов стал бронзовым призером юниорского ЧМ по шорт-треку
Координаторов онлайн-казино PIN-UP и PINCO объявили в розыск
В Нью-Йорке аномальный холод продлится две недели
Казахстанцы смогут чаще летать на Кипр
Правила в сфере оценочной деятельности меняют в Казахстане
Какая погода ожидает казахстанцев в феврале
День открытых дверей провели во всех воинских частях Казахстана
Вопросы науки и реализации научных проектов обсудили в Правительстве РК
95-летняя кызылординка вступила в партию Respublica
Жамиля Бакбергенова завоевала «золото» на международном турнире по борьбе
Жительница Тараза избила малолетного сына на камеру
Лжецелителя из TikTok осудили в Астане
Будет построена объездная дорога
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Притяжение Земли
Биатлонист из Темиртау поедет на Олимпиаду
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Буханка хлеба по 70 тенге
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Для досуга и занятий спортом
В Казахстане предложили конституционно закрепить отделение религии от государства
Персональная доля национального богатства
У хозяев приз «За лучшую технику»
Южный циклон несет осадки в Казахстан
В шаге от триумфа
Мусороперерабатывающий завод в Астане завышал цены на сортировку отходов
Сюрприз для гвардейца
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Вечер фортепианной музыки состоялся в Астане
Железная Анна
Морозы отступают: Казахстан накроет резкое повышение температуры
Более 2 тысяч предложений по Конституционной реформе поступило от казахстанцев
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать

Читайте также

Онлайн-курсы по подготовке водителей: МВД сделало заявление
Турпоток из Казахстана в Китай стремительно растет
Турция заработала рекордные $65,2 млрд в сфере туризма
В Гуанчжоу открылся фестиваль фонарей в честь праздника Вес…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]