Строители подводного щитового железнодорожного тоннеля в провинции Гуандун на юге Китая побили мировой рекорд по глубине, которая достигла 113 м. Об этом сообщило Государственное управление железных дорог КНР

Как уточняется на его странице в WeChat, тоннель расположен на строящейся высокоскоростной железной дороге, которая соединит города Шэньчжэнь и Цзянмэнь. Он проходит под водой у устья реки Чжуцзян, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Согласно проекту, на одном из участков в ближайшем будущем его максимальная глубина должна достигнуть 116 м.

По оценке госуправления, строительство объекта, который был запущен более четырех лет назад, "вступило в решающую фазу". За это время рабочие проложили подводную магистраль в 4 км. Как отмечается, тоннель, длина которого ежедневно увеличивается примерно на 2 м в сутки, испытывает огромное давление и к тому же проходит через сложные геологические формации.

Диаметр тоннеля достигает 13 м, его протяженность в итоге составит 13,69 км. После завершения проекта поездка между Шэньчжэнем и Цзянмэнем, расположенными друг от друга на расстоянии 116 км, будет занимать один час. Это позволит существенно оптимизировать сеть железнодорожных пассажирских перевозок в регионе Гуандун - Гонконг - Макао.