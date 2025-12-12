В Китае валовой сбор зерна в 2025 году превысил 714 млн тонн

Китай
149
Айман Аманжолова
корреспондент

Поднебесная в 2025 году вновь собрала рекордный урожай зерновых, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Валовой сбор зерна достиг уровня в 714,88 млн тонн, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Государственного статистического управления КНР.

По данным ведомства, объем производства зерна вырос на 1,2% по сравнению с предыдущим годом.

Такой высокий урожай зерновых удалось собрать благодаря увеличению как посевных площадей, так и урожайности на единицу площади. Уже шестой год подряд в стране увеличивают посевные площади зерновых, и в 2025 году их площадь превысила 119 млн гектаров, а производство зерна с единицы площади выросло на 1,1% по сравнению с предыдущим годом, свидетельствуют данные ГСУ.

Чиновник ГСУ Вэй Фэнхуа объяснил стабильный рост посевных площадей принятием комплексных мер, которые включают в себя усиление защиты и повышение качества пахотных земель, оптимизацию структуры растениеводства и содействие рекультивации заброшенных сельскохозяйственных угодий.

По его словам, высокий урожай зерновых в стране заложил прочную основу для ускорения темпов модернизации сельского хозяйства и сельских районов, а также для всестороннего подъема села.

Это достижение обеспечивает мощную поддержку усилиям по восстановлению экономики Китая и содействию высококачественному развитию, а также вносит позитивный вклад в стабилизацию международного рынка зерна и обеспечение глобальной продовольственной безопасности, добавил Вэй Фэнхуа.

 

