В Кокшетау вынесен приговор двум руководителям финпирамиды

Они создали и руководили финансовой пирамидой Eolus, а также занимались ее рекламой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Установлено, гражданки с целью привлечения денег физических лиц под видом вложения в возобновляемые источники энергии, создали и руководили финансовой пирамидой Eolus. Денежные средства вкладчиков переводились в криптовалюту и начислялись на платформу «energyeolus.info». Сумма ущерба составила порядка 10 млн тенге.

В суде гособвинитель доказал виновность, а также преступное происхождение имущества, находящегося в собственности подсудимых.

Приговором суда женщины признаны виновными и приговорены к лишению свободы сроком на 4 года и 3 года 6 месяцев лишения свободы соответственно, с конфискацией имущества, и лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций сроком на 3 года.