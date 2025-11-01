В Конаеве открыли завод по переработке пшеницы

Сельское хозяйство
5

В Алматинской области запущен агрокомплекс «Қапшағай Бидай Өнімдері», специализирующийся на глубокой переработке зерновых и масличных культур, передает Kazpravda.kz

Фото: Минсельхоз РК

Торжественная церемония открытия прошла 1 ноября в городе Конаев с участием вице-министра сельского хозяйства Азата Султанова, акима области Марата Султангазиева, представителей бизнеса и партнёров из Китая.

Новый завод стал одним из ключевых инвестиционных проектов в аграрной сфере региона. Мощность предприятия позволит ежегодно выпускать свыше 1 миллиона тонн готовой продукции, а общий объём инвестиций превысил 15 миллиардов тенге. Это второе предприятие подобного типа в Алматинской области после Каскелена.

Аким области Марат Султангазиев отметил, что запуск нового агропромышленного комплекса станет важным шагом в развитии региональной переработки сельхозпродукции: «Алматинская область остаётся одним из самых динамично развивающихся регионов страны. Выгодное географическое положение, развитая инфраструктура и поддержка инвесторов обеспечивают устойчивый рост агропромышленного комплекса. Мы и дальше будем поддерживать проекты, создающие добавленную стоимость и развивающие переработку сельхозпродукции. «Қапшағай бидай өнімдері» станет примером инновационного и экспортно-ориентированного производства».

В свою очередь вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов подчеркнул:

«Глубокая переработка сельхозпродукции — это конкретное поручение Президента и приоритет для отрасли. Запуск завода «Қапшағай Бидай Өнімдері» показывает, что бизнес и государство движутся в одном направлении — к повышению эффективности аграрного производства и созданию продукции с большей добавленной стоимостью. Такие предприятия формируют устойчивую экономику на местах и делают агросектор более конкурентоспособным».

После официальной части гости ознакомились с производственными мощностями комплекса, где состоялся символический запуск предприятия — нажатием красной кнопки и гудком локомотива.

#АПК #Конаев #завод по переработке пшеницы

