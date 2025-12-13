Фото: акимат Костанайской области

Особое внимание уделяется модернизации образовательной инфраструктуры и созданию современных, комфортных условий для обучения. За последние годы в регионе активно строятся новые школы, обновляется материально-техническая база, что способствует повышению качества образования и снижению нагрузки на действующие учреждения.

В прошлом учебном году в регионе открылись 5 новых школ общей вместимостью 3 360 мест. Их строительство направлено на решение вопросов трехсменного обучения, ликвидации ветхих зданий и обеспечение растущей потребности населения в качественном образовании.

Строительство этих объектов стало своевременным ответом на демографический рост, расширение новых жилых массивов и растущую потребность жителей региона в современных учебных заведениях.

Особое внимание уделяется формированию современной образовательной среды. Новые комфортные школы оборудованы в соответствии с мировыми трендами. Учебные кабинеты оснащены интерактивной техникой, что позволяет применять элементы искусственного интеллекта в научных исследованиях и проектах; проводить виртуальные лабораторные эксперименты; развивать у учащихся исследовательские и аналитические навыки.

Современная материально-техническая база значительно расширяет возможности педагогов и способствует повышению качества учебного процесса.

Реализация этих проектов позволит существенно снизить нагрузку на существующие школы, создать новые учебные места и обеспечить доступность качественного образования для детей как в городах, так и в сельских населённых пунктах.