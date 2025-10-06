В субботу вечером в игре между костанайским «Тоболом» и шымкентским «Ордабасы» определился обладатель Кубка Казахстана 2025 года.
Финальный матч впервые в истории отечественного футбола состоялся в главном городе Приаралья и станет дебютной официальной игрой на суперсовременном стадионе «Кайсар Арена».
– По поручению Главы государства в стране ведется масштабная работа по строительству новых и модернизации существующих стадионов, – говорил руководитель дирекции проведения соревнований среди профессиональных клубов КФФ Бахытжан Пазылхайыр. – Один из таких проектов – «Кайсар Арена».
Стадион прошел тестирование комиссии ФИФА и получил сертификат Quality PRO высокого уровня. Теперь кызылординская «Кайсар Арена» обладает сертификатом 4-й категории УЕФА.
Это означает, что стадион соответствует требованиям по вместимости (от 8 000 мест), размеру поля (105 х 68 м), освещению (не менее 1 400 люкс), безопасности, наличию VIP-зон, комментаторских позиций, помещений для СМИ, большой автостоянки и другим. Согласно регламенту инфраструктуры стадиона УЕФА, здесь можно проводить международные матчи. Однако есть еще несколько требований. В Кызылорде надо построить три пятизвездочные гостиницы (и они уже возводятся), а также открыть и увеличить количество международных рейсов в аэропорту им. Коркыт-ата.
«Кайсар Арена» – третий новый стадион, построенный за годы независимости в Казахстане. Он рассчитан на 11 тыс. мест, оснащен современным оборудованием и отвечает международным стандартам. Общая площадь сооружения – 20 тыс. кв. м. Арена готова работать круглогодично. На первом этаже трехэтажного здания расположены тренажерные залы, на втором – административные помещения, на третьем – залы бокса, дзюдо, греко-римской и вольной борьбы, фитнеса, спортивной гимнастики, таэквондо и тяжелой атлетики.
Модернизация футбольной инфраструктуры города позитивно скажется на выступлении ФК «Кайсар». В следующем году клубу будет оказана мощная поддержка, и перед командой поставят высокие задачи. Также идут переговоры, чтобы пригласить в Кызылорду на игры известные зарубежные команды.
В преддверии грандиозных футбольных событий готовность «Кайсар Арены» проверил и аким области Нурлыбек Налибаев. Он поручил обеспечить на стадионе стабильную подачу электроэнергии, дежурство службы скорой помощи, пожарных. Для регулирования движения автотранспорта и обеспечения общественного порядка и безопасности людей поручения даны представителям полиции.
«Ордабасы» и «Тобол» по два раза выигрывали Кубок РК. В его финалах эти клубы встречались трижды: в 2007 и 2023 годах побеждали костанайцы, а в 2011-м – шымкентцы. Победитель игры получит право начать выступление со второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона-2026/2027.
А у местных болельщиков особый интерес вызовет выход на поле воспитанника кызылординского футбола, экс-капитана национальной сборной Казахстана Асхата Тагыбергена, который начал текущий сезон в «Ордабасы», а сейчас выступает за «Тобол». Символично, что Асхат 1 мая 2024 года вместе с акимом области Нурлыбеком Налибаевым принял участие в церемонии закладки первого камня этого стадиона.