В канун Дня города завершено строительство участка четырехполосной дороги по проспекту 25 лет Независимости от улицы Абулхаир хана до улицы Саламатова, передает Kazpravda.kz
В церемонии открытия объекта приняли участие депутаты Сената Парламента РК. С радостным событием земляков поздравил глава региона Нурлыбек Налибаев, отметив проделанную работу по развитию дорожной инфраструктуры.
– Кызылорда – это не мегаполис, но город, который сделал реальный шаг в направлении развития диверсификации экономики, динамичной городской инфраструктуры и повышения качества жизни жителей, - отметил аким области. – С каждым годом растет число жителей областного центра, в нем проживает почти половина населения региона. Завершив второй этап строительства проспекта, мы сделали еще один конкретный шаг к созданию безопасного, чистого и интеллектуального города, ориентированного на комфортную жизнь жителей. Развитие дорожной инфраструктуры положительно скажется на беспрепятственном движении транспорта. Ранее до четырех полос были расширены магистральные улицы имени Яссауи и Жаппасбай батыра и въездное шоссе со стороны Туркестана. Капитально отстроено свыше 27 километров дороги от аэропорта Коркыт-Ата до автоэстакады по улице Саламатова. По этому маршруту реконструированы три моста через каналы Сыздык, Жанадария и Ширкейли.
Нурлыбек Налибаев выразил благодарность ТОО «УАД», которое качественно выполнило строительные работы. Ряд работников подрядной организации награжден Почетной грамотой и Благодарственным письмом акима области.
Как поделился заместитель директора по производству ТОО «УАД» Самат Карымсаков, объект сдан раньше срока.
– Длина новой четырехполосной дороги с двусторонним движением – 2,8 километра, – отметил специалист. – На нем устроены пешеходные и велодорожки, четыре остановки общественного транспорта. Отдельно укрепили дамбу Сырдарьи. В слоях дорожного полотна уложено 8 сантиметров щебня, 6 сантиметров асфальта и 5 сантиметров высококачественной дорожной смеси – щебёночно-мастичного асфальтобетона.
После открытия по проспекту был организован авто- и велопробег, также парад автомобилей отраслей.