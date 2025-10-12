В церемонии открытия объекта приняли участие депутаты Сената Парламента РК. С радостным событием земляков поздравил глава региона Нурлыбек Налибаев, отметив проделанную работу по развитию дорожной инфраструктуры.

– Кызылорда – это не мегаполис, но город, который сделал реальный шаг в направлении развития диверсификации экономики, динамичной городской инфраструктуры и повышения качества жизни жителей, - отметил аким области. – С каждым годом растет число жителей областного центра, в нем проживает почти половина населения региона. Завершив второй этап строительства проспекта, мы сделали еще один конкретный шаг к созданию безопасного, чистого и интеллектуального города, ориентированного на комфортную жизнь жителей. Развитие дорожной инфраструктуры положительно скажется на беспрепятственном движении транспорта. Ранее до четырех полос были расширены магистральные улицы имени Яссауи и Жаппасбай батыра и въездное шоссе со стороны Туркестана. Капитально отстроено свыше 27 километров дороги от аэропорта Коркыт-Ата до автоэстакады по улице Саламатова. По этому маршруту реконструированы три моста через каналы Сыздык, Жанадария и Ширкейли.